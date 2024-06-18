Участникам Игр БРИКС запретили проживать в Деревне спортсменов с домашними животными

Все участники Игр БРИКС при заселении в Деревню спортсменов ознакомились с подготовленными для них в виде слайдов правилами проживания, сообщает ТАСС.

Согласно этим правилам, спортсменам и тренерам запрещается курить, употреблять алкоголь и наркотики на территории деревни. Участники соревнований не имеют права жить в своих номерах вместе с домашними животными, а также не могут пользоваться электрокипятильниками, включать на полную мощность музыку как в зданиях, так и вне их.

Кроме того, на территории деревни пресекаются акции вандализма.

Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня в Казани. К участию в соревнованиях были приглашены более 90 стран. На Играх представлены такие виды спорта, как бокс, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, синхронное плавание, пляжный волейбол, теннис, шахматы, художественная гимнастика и другие.