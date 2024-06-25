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Игры БРИКС

Сегодня, 10:25

В Федерации бокса России высоко оценили результаты спортсменов на Играх БРИКС

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала результаты команды на Играх БРИКС.

«На Играх БРИКС нам удалось проверить ближайший резерв, посмотреть его глубину и оценить потенциал, — цитирует Кириенко ТАСС. — Все боксеры, входящие в состав сборной России, должны постоянно иметь соревновательную практику. Тренерский штаб нашей национальной команды правильно организовал подготовку, и спортсмены подошли к турниру в оптимальной форме. Уровень соперников также был достаточно высоким, были и чемпионы своих континентов, олимпийские чемпионы».

Сборная России по боксу завоевала на Играх БРИКС 16 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых наград.

Источник: ТАСС
Бокс
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