В Федерации бокса России высоко оценили результаты спортсменов на Играх БРИКС

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала результаты команды на Играх БРИКС.

«На Играх БРИКС нам удалось проверить ближайший резерв, посмотреть его глубину и оценить потенциал, — цитирует Кириенко ТАСС. — Все боксеры, входящие в состав сборной России, должны постоянно иметь соревновательную практику. Тренерский штаб нашей национальной команды правильно организовал подготовку, и спортсмены подошли к турниру в оптимальной форме. Уровень соперников также был достаточно высоким, были и чемпионы своих континентов, олимпийские чемпионы».

Сборная России по боксу завоевала на Играх БРИКС 16 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых наград.