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Игры БРИКС

Сегодня, 14:50

Коротышкин об Играх БРИКС: «Уровень организации будет на высоте. Может даже лучше, чем на некоторых Олимпиадах»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Президент Федерации плавания Москвы Евгений Коротышкин в комментарии «СЭ» высказался об участии пловцов в Играх БРИКС.

Турнир пройдет с 18 по 21 октября в ЮАР.

«Международные старты очень важны для сборной. В любом случае они дают дополнительную мотивацию. Все-таки уровень волнения другой. Качество подготовки растет, когда спортсмен понимает, что ему надо выступать на международной арене. Игры БРИКС — это один из вариантов, где спортсмены смогут себя проявить и восполнить отсутствие международных стартов. Конечно, конкуренция будет не так высока, как на Олимпиаде», — сказал Коротышкин «СЭ».

Также Коротышкин отметил, что уровень организации Игр БРИКС выше, чем у чемпионатов Европы.

«Уровень организации будет на высоте. Может даже лучше, чем на некоторых Олимпиадах. И результаты некоторых российских спортсменов, которые в данный момент бьют мировые рекорды, показывают всем, что уровень наших соревнований может быть даже выше, чем чемпионаты Европы или даже мира», — добавил Коротышкин.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года в объединение вступят Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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