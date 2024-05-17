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Игры БРИКС

Сегодня, 15:00

В Казани заявили, что арены будут готовы к Играм БРИКС к 1 июня

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Талисман Игр БРИКС.
Фото bricskazan2024.games
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в интервью «СЭ» прокомментировал подготовку к Играм стран БРИКС, которые должны пройти в июне в Казани.

«Все идет по плану. В конце мая у нас пройдет итоговое заседание оргкомитета Игр. Над проектом работают два сопредседателя, вице-премьер страны, помощник президента России, локально республиканский оргкомитет возглавляет Раис республики. Так что все вопросы, какие есть, решаются оперативно, проблем не видим, видим только большой запрос и интерес.

Завершаем сейчас реновацию спортивных арен, к 1 июня они все будут полностью готовы. Проводим косметический ремонт деревни Универсиады, где будут проживать все атлеты. Пару недель назад открыли продажу билетов, и из общей массы 100 тысяч билетов уже более 20 тысяч билетов реализовано. Так что главное — мы видим интерес, причем интерес со стороны не только татарстанцев, но и жителей остальной России и даже стран ближнего зарубежья, стран СНГ» , — сказал Леонов.

Игры стран БРИКС стартуют 11 июня и продлятся до 24-го числа. Церемония открытия соревнований намечена на 12 июня.

 
Владимир Леонов. «Казань должна стать тем образцом, на который будут смотреть в будущем». Игры БРИКС в Казани на низком старте

 

Владимир Леонов
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