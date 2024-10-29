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Игры БРИКС

Сегодня, 07:47

В МИД РФ отметили востребованность спорта в странах БРИКС

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев заявил о востребованности спорта в странах БРИКС.

«Состоявшийся на прошлой неделе саммит показал, что БРИКС набрал обороты, и спортивное направление востребовано в рамках БРИКС вне всякого сомнения. В июне в Казани прошли спортивные игры стран БРИКС, они прошли в открытом формате, и нам удалось привлечь огромное количество команд, около 90 стран. Понятно, что это были команды не первой величины, но надо с чего-то начинать», — цитирует Хорева ТАСС.

С 12 по 23 июня 2024 года в Казани состоялись Игры БРИКС.

Источник: ТАСС

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