В Венесуэле рассказали о призыве МОК бойкотировать Игры БРИКС

Министр народной власти по делам молодежи и спорта Боливарианской Республики Венесуэла Арнальдо Хавьер Санчес Перес в разговоре с «СЭ» поделился мнением о реакции МОК на участие спортсменов в Играх БРИКС.

Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня в Казани. В них приняли участие спортсмены более чем из 80 стран мира, было разыграно 387 комплектов наград.

— Будут ли спортсмены из Венесуэлы дальше принимать участие в Играх БРИКС?

— Наши спортсмены принимали участие как в Играх БРИКС, так и в Играх будущего. Планировали это и в дальнейшем.

— Была информация, что МОК не нравится такая альтернатива Олимпиаде. Получали ли ваши спортсмены какие-то уведомления, отговаривающие принимать участие в этих соревнованиях?

— Некоторые международные ассоциации действительно направили венесуэльским спортсменам письма, призывая не принимать участия в альтернативах Играм, например в Играх БРИКС.

— Чем они это объясняли?

— Поскольку они единожды ввели данные санкции, они полностью хотят изолировать и отделить Россию от всего оставшегося мира. Но это не подорвет наши отношения. Скорее укрепит их!

20 октября представители иностранных министерств спорта в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных игр дружбы познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.