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Игры БРИКС

Сегодня, 12:29

Валентина Гунина подвела итоги выступления на Играх БРИКС

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Сборная России выиграла золото в командном турнире на Играх БРИКС.
Фото Этери Кублашвили
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Двукратная чемпионка мира по блицу, пятикратная чемпионка России по шахматам Валентина Гунина поделилась мнением о своем выступлении на Играх БРИКС. В Казани Гунина выиграла два золота в командных турнирах и бронзу в личном первенстве в быстрые шахматы.

«Моя бронзовая медаль в личном зачете в рапиде вроде бы меркнет по сравнению с успехами Кати Лагно, у которой два золота (я ее от души поздравляю, как и наших ребят: они менялись местами золото -серебро), но это очень важно для меня и для таких, как я (у меня третья категория инвалидности), — отметила «СЭ» Валентина Гунина. — Я являюсь примером для больных с волчанкой (и в целом иммунных), что все возможно! Моя мама говорит, тот факт, что я уже встаю с кровати, — это хорошо. А тут еще борюсь за шахматной доской и внесла свою лепту в два командных золота, но это было дико сложно. Я очень боялась подвести команду. Тут хочу сказать спасибо нашим тренерам Сергею Рублевскому и Александру Рязанцеву. Они понимали, насколько мне сложно (я часто зевала фигуры в один ход) в связи с принятием тяжелых медикаментов. Хотя и продолжала обыгрывать соперниц без ладей и других важных фигур.

Поздравляю своего личного тренера Ивана Попова. Он настоящий, понимающий тренер. Говорит, что очень доволен моей игрой, вот теперь я точно довольна! Еще хочу сказать большое спасибо организаторам (мне все очень понравилось) и Аркадию Дворковичу, что помог утрясти вопросы с поездкой для доктора команды Жанны Новоселовой. Она мой ангел-хранитель».

Шахматы
Валентина Гунина
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