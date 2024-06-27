Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Новости
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 15:25

Родионенко: «Организация Игр БРИКС была на самом высоком уровне. Пусть таких соревнований будет побольше»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко прокомментировала «СЭ» организацию Игр БРИКС.

«Организация Игр БРИКС была на самом высоком уровне! Все было организовано великолепно. Турнир по спортивной гимнастике прошел очень хорошо. Конечно, нам хотелось бы, чтобы были представители страны посильнее. Это жаль, но что есть, то есть. В мужской программе небольшую конкуренцию составили только белорусы. Сам старт был необходим. Давно не было такого типа международных соревнований. Безусловно, ребята волновались. Когда спортсмены видят, что нет серьезной конкуренции, очень трудно идти на рискованные элементы. Пусть таких соревнований будет побольше. И со временем станут приезжать представители стран, где спортивная гимнастика на достаточно высоком уровне», — сказала Родионенко «СЭ».

Игры БРИКС были проведены в Казани с 12 по 23 июня.

5
Обсудить
Читайте также
Биография Елены Весниной: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и победительницы турниров «Большого шлема»
УЕФА наложил новые ограничения на продажу алкоголя на Евро-2024
Источник сообщил о трех погибших при сходе поезда в Коми
Грузия — чудо, Англия - главный позор, Сербия - сплошное разочарование. Чем запомнился групповой этап Евро-2024
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
В Госдуме назвали слова Бастрыкина о «Государственной дуре» оскорбляющими народ
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

В Федерации бокса России высоко оценили результаты спортсменов на Играх БРИКС

Покровская: «Игры БРИКС должны проводиться ежегодно. Чувствовался масштаб соревнований»