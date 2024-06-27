Родионенко: «Организация Игр БРИКС была на самом высоком уровне. Пусть таких соревнований будет побольше»

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко прокомментировала «СЭ» организацию Игр БРИКС.

«Организация Игр БРИКС была на самом высоком уровне! Все было организовано великолепно. Турнир по спортивной гимнастике прошел очень хорошо. Конечно, нам хотелось бы, чтобы были представители страны посильнее. Это жаль, но что есть, то есть. В мужской программе небольшую конкуренцию составили только белорусы. Сам старт был необходим. Давно не было такого типа международных соревнований. Безусловно, ребята волновались. Когда спортсмены видят, что нет серьезной конкуренции, очень трудно идти на рискованные элементы. Пусть таких соревнований будет побольше. И со временем станут приезжать представители стран, где спортивная гимнастика на достаточно высоком уровне», — сказала Родионенко «СЭ».

Игры БРИКС были проведены в Казани с 12 по 23 июня.