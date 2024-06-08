Великая и Егорян выступят на Играх БРИКС

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, что олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая и Яна Егорян выступят на Играх БРИКС.

«Состав у нас на Игры БРИКС будет представительный, поскольку и наша федерация, и наши спортсмены всегда серьезно относятся к соревнованиям, проходящим в нашей стране. И тем более комплексным. Поэтому на предстоящих стартах в Казани будут выступать и сильнейшие, и молодежь. Мы всегда руководствуемся принципом сочетания в нашей команде опыта и молодости. Уверен, турнир по фехтованию получится зрелищным, наша команда сделает для этого все возможное», — цитирует ТАСС Мамедова.

Соревнования по фехтованию на Играх БРИКС пройдут с 19 по 22 июня.