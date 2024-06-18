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Игры БРИКС

Сегодня, 21:54

Винер назвала состав сборной России по художественной гимнастике на Игры БРИКС

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер назвала состав команды на Игры БРИКС.

Состав сборной Винер опубликовала в своем Telegram-канале.

Сениорки: Анна Попова, Диана Чугунихина, Лала Крамаренко, Карина Киреева.

Юниорки: Николь Римарачин Диас, Ульяна Янус, Арина Ковшова, София Ильтерякова.

Групповое упражнение сениорки: Мария Федоровцева, Алина Русанова, Нонна Нянина, София Яковлева, Анна Батасова, Амина Идрисова.

Групповое упражнение юниорки: Мелисса Голубева, Ксения Журавлева, Виктория Золотова, Полина Коваленко, Полина Мелинаускайте, Анастасия Семикова.

Игры БРИКС проходят в Казани с 11 по 24 июня.

Соревнования проходят по 27 видам спорта. В их числе бадминтон, бокс, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, корэш, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол и другие.

Источник: https://t.me/irina_viner/221
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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