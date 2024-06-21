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Игры БРИКС

Сегодня, 16:12

Винер высказалась о конкуренции на Играх БРИКС в художественной гимнастике

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер объяснила снятие сборной Армении с турнира из-за смены судьи с представителя Армении на азербайджанскую коллегу и прокомментировала конкуренцию на турнире в Казани.

«Уровень конкуренции серьезный, между белорусской командой, представителями ассоциации «Небесная грация» и сборной России — принципиальная борьба. Были протесты, их долго разбирали. Судья из Азербайджана — четвертой категории. Я не видела ее никогда на чемпионатах мира и Европы, очень долго их разбирала.

Про армянскую сборную я не знаю. Я не могу подтвердить или опровергнуть, почему она снялась, это было интервью армянской девочки. Команда Армении изначально была заявлена здесь на все виды, но они снялись, это их решение», — отметила Винер.

Игры БРИКС проходят в Казани и завершатся 23 июня. Сборная России досрочно обеспечила себе первое место в медальном зачете.

 

Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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