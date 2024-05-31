Винер заявила, что состав сборной России по художественной гимнастике на Игры БРИКС пока не определен

Сегодня, 20:29
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала, как будет формироваться состав сборной на Игры БРИКС.
«Решения по составу на Игры БРИКС еще нет, есть еще одно международное соревнование — имени Евгении Канаевой, которое пройдет в Омске (6-9 июня). У нас вся сборная команда поедет туда. Мы будем составлять эту команду по очкам, которые у нас гимнастки заработали на чемпионате России, на первом и втором этапах Кубка сильнейших и на соревнованиях в Омске. У нас будет подсчет», — приводит ТАСС слова Винер.
Ранее российская гимнастка Лала Крамаренко заявила, что Игры БРИКС являются для нее важными соревнованиями.
Турнир пройдет с 11 по 24 июня 2024 года в Казани. В рамках Игр БРИКС спортсмены разыграют 380 комплектов наград в 29 видах спорта. На данный момент более 50 стран подтвердили свое участие в соревнованиях.