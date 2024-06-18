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Игры БРИКС

Сегодня, 16:55

Во время финалов Игр БРИКС в казанском бассейне протекла крыша

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Крыша Дворца водных видов спорта в Казани начала протекать из-за сильных ливней, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Сегодня в столице Татарстана объявлено штормовое предупреждение, ожидается град и ветер до 24 м/с. В некоторых частях города наблюдаются перебои с интернетом.

На протекающую крышу работникам арены пожаловался чемпион Игр Никита Шлейхер после церемонии награждения. Программа прыжков в воду в Казани завершена, однако завтра стартует плавание, которое проходит в соседнем бассейне под той же крышей. Сотрудники арены пытаются ликвидировать последствия шторма.

Плавание
прыжки в воду
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