Во время финалов Игр БРИКС в казанском бассейне протекла крыша

Крыша Дворца водных видов спорта в Казани начала протекать из-за сильных ливней, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Сегодня в столице Татарстана объявлено штормовое предупреждение, ожидается град и ветер до 24 м/с. В некоторых частях города наблюдаются перебои с интернетом.

На протекающую крышу работникам арены пожаловался чемпион Игр Никита Шлейхер после церемонии награждения. Программа прыжков в воду в Казани завершена, однако завтра стартует плавание, которое проходит в соседнем бассейне под той же крышей. Сотрудники арены пытаются ликвидировать последствия шторма.