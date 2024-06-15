Загитова призвала организовать зимние Игры БРИКС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что в будущем стоит провести зимние Игры БРИКС.

«Для меня большая честь быть амбассадором Игр БРИКС, огромная ответственность, спасибо Татарстану за доверие. Организовать зимние Игры БРИКС? Было бы интересно, конечно — если бы в турнир включили зимние виды спорта. Думаю, они бы получили популярность в нашей стране», — сказала Загитова.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня. В соревнованиях принимают участие пять тысяч спортсменов из более чем 90 стран.