Загитова сравнила Игры БРИКС с Олимпиадой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказала свое мнение об уровне организации Игр БРИКС в Казани.

«На Играх БРИКС есть соревновательный момент, отчасти они похожи на Олимпийские игры. Я побывала на ушу, спортивной гимнастике и вот приехала на легкую атлетику. Что нравится в летних видах спорта по сравнению с зимними? Тут тепло! (Смеется.)», — сказала Загитова журналистам.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня. В соревнованиях принимают участие пять тысяч спортсменов из более чем 90 стран.