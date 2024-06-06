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Игры БРИКС

Сегодня, 09:41

Загитова заявила, что без раздумий согласилась стать послом Игр БРИКС

Алина Савинова
Алина Загитова.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала решение стать послом Игр БРИКС.

Ранее сообщалось, что в послы также посвятят олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина.

«Согласилась без раздумий, потому что это еще одно важное мероприятие в развитии спорта. Хочу поблагодарить за такую возможность Татарстан. Для меня этот регион, безусловно, очень близок. Вместе будем развивать спорт, спорт сплачивает людей», — цитирует Загитову РИА Новости.

22-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).

Спортивные игры стран БРИКС будут проходить с 11 по 24 июня 2024 года на территории 18 спортивных объектов в Казани. Участие в соревнованиях подтвердили 97 стран.

Источник: РИА Новости
Алина Загитова
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