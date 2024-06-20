Журова — о досрочной победе России в медальном зачете Игр БРИКС-2024: «Это было ожидаемо»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на то, что сборная России досрочно обеспечила себе первое место в медальном зачете Игр БРИКС-2024.

«Это было ожидаемо. Мы были дома, у нас были лучшие спортсмены, они хотели себя показать, и поэтому так и должно было быть. Наши ребята соскучились по международным соревнованиям, по атмосфере, когда их объявляют на английском языке. Болельщики хотели покричать, помахать флагами. А для тех спортсменов, кто потом поедет в Париж, это было хорошее соревнование для подготовки», — сказала Журова «СЭ».

Российские спортсмены завоевали 173 золотые медали на соревнованиях. У Белоруссии, идущей второй — 32 золота.

Игры БРИКС проходят в Казани и завершатся 23 июня. Помимо 173 золотых медалей, российские спортсмены завоевали 101 серебряную и 69 бронзовых наград на соревнованиях.

(Константин Передерий)