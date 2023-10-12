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Игры БРИКС

Сегодня, 21:21

Журова поделилась ожиданиями от предстоящего участия России в Играх БРИКС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась ожиданиями от предстоящего участия России в Играх БРИКС, которые пройдут с 18 по 21 октября в Дурбане.

«На мой взгляд, любые международные соревнования несут для спортсменов иные чувства и ощущения, чем просто турниры внутри страны. Очень важно не терять этого. Игры БРИКС будут крайне полезны для наших молодых атлетов, позволят испытать на себе дух большого соперничества и некоторого давления, хотя бы потому, что будет звучать не только родной для них язык. Россию ожидает действительно трудная борьба в медальном зачете, чего только будет стоить представительство Китая. Но, позволю себе заметить, самое главное тут то, что впервые за долгое время наконец-то прозвучит наш национальный гимн и поднимется флаг Российской Федерации», — приводит слова Журовой RT.

Сообщалось, что на Игры БРИКС планируют пригласить спортсменов более чем из 70 стран.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года в объединение вступят Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1216067-zhurova-briks-igry
Светлана Журова
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