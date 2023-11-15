Журова: «МОК не хочет, чтобы Игры БРИКС и Игры дружбы проходили без согласования с организацией»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о рекомендации МОК национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы.

«Они обвиняют нас в политизированности, но нас отстранили от международных соревнований, и мы предлагаем свои форматы, это абсолютно нормально, — приводит слова Журовой ТАСС. — Мы не узурпируем мировой спорт, пусть МОК посмотрит на НХЛ, это яркий пример того, как одна лига забрала себе лучших игроков, и они по большей части играют только там, из-за чего страдают чемпионаты мира и Олимпийские игры. Но претензии МОК предъявляет только нам. Конечно, МОК не хочет, чтобы проходили Игры БРИКС, Игры дружбы, потому что так или иначе большинство крупнейших соревнований проводится под юрисдикцией МОК, а тут — без согласования с организацией».

Также депутат Госдумы РФ заявила, что в МОК понимают, что соревнования в России пройдут с большим успехом.

«Они понимают, что к нам приедет большое количество спортсменов из многих стран, которые ничего не будут согласовывать с МОК, и наши соревнования пройдут с большим успехом. Мы предлагаем отличные условия, хороший призовой фонд, я уверена, что наши турниры будут интересны спортсменам со всего мира», — сказала Журова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на рекомендации МОК о бойкоте Всемирных игр дружбы в России.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге первых летних Всемирных игр дружбы.