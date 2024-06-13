Громкий успех Даниела Маринова.

В гимнастике в рамках Игр БРИКС разыграли первый комплект медалей — мужчины и женщины определили лучшего по итогам личного многоборья. Сенсации не случилось, и свой статус лучшего в стране, а возможно, и в мире подтвердил Даниел Маринов. 19-летний парень, который родился в Болгарии, а все юношеские годы провел в Татарстане, появился в российской гимнастике две года назад и с тех пор не хочет отдавать пальму первенства даже признанным лидерам, таким как Никита Нагорный, Артур Далалоян и остальные российские олимпийцы. Победить на Играх БРИКС Маринову не помешала даже травма — часть упражнений он выполнял с оглядкой на боль плечевого сустава, в чем признался затем журналистам.

Основная борьба все-таки шла между россиянами

— На кольцах я делал сегодня упрощенную программу и даже ее провел не сказать, что очень хорошо, потому что не тренировал, — отметил российский гимнаст. — Беспокоит все-таки плечо, поэтому на кольцах совершил такую ошибку. Хотелось бы, конечно, еще и перекладину сделать получше. Руки онемели уже под конец, один элемент пришлось упростить, на две десятых меньше он получился по стоимости. В целом нормально выступил, я бы сказал — пойдет. Но на самом деле цель, которая у меня была, — набрать определенное число баллов в многоборье — я почти выполнил. Но, к сожалению, не выполнил.

— К соревнованиям следующих дней готовы? Либо надо отдохнуть, прийти в себя.

— Пока что надо просто полежать. Одна ночь — и все будет нормально, утром буду как новенький. Организм молодой, по сравнению с олимпийцами нашими.

— Как вы оцените соперников? Прежде всего из числа иностранцев.

— Нормально. Есть сильные ребята, талантливые, но, если честно, думал, что конкуренция будет посильнее. Пока что, к сожалению, основная борьба все-таки шла между россиянами, между нашими спортсменами. Из других стран я не особо даже и смотрел, кто и как соревнуется.

— Возможно, не хватило сборной Китая? Их ждали, но они отказались.

— Много кого не хватило, не только китайцев. Но все же понимают, какая ситуация сейчас в мире, так что я рад, что в любом случае много стран удалось собрать, приятно видеть такое международное представительство. Турнир состоялся.

— Болгары есть в гимнастике?

— Есть, конечно, и из Болгарии ребята. Хорошие кольцевики, многоборцы есть.

— Возможно, встречали здесь кого-то из старых знакомых?

— Да я там не настолько долго жил, уехал в пять лет из Болгарии, так что знакомых особо и нет.

— Хорошо, а внутри команды была напряженная борьба? Рассчитывали на победу?

— Конечно, рассчитывал, я всегда работаю на победу. Если бы не рассчитывал на результат, то что я бы здесь вообще делал? Конечно, верил, надеялся. Даже в какой-то степени можно сказать, знал, что буду первым.

Неделя без тренировок — лежал в кровати и делал физиотерапию

— В каких еще дисциплинах рассчитываете на первое место?

— Посмотрим. Увидите на деле, не хочу раскрывать все карты.

— Говорите, что точно ожидали победу в многоборье. Получается, уже воспринимаете себя первым номером сборной?

— Нет, я не говорю, что точно рассчитывал на победу, но ожидал. Понимал, что если все сделаю по своей программе, то буду на пьедестале на сто процентов. Может быть, даже и первым буду. В глубине души подозревал, что и первым буду, есть такое.

— Ваш статус в российской спортивной гимнастике за последние полтора года сильно поменялся. Ощущаете это?

— Нет на самом деле. Вы бы видели, как я тренируюсь на спортбазе у нас. Там ни о каком статусе речи вообще не идет. Это с чем связано? Со здоровьем прежде всего. За последнее время у меня накопилось очень много болячек, которые нужно лечить. А лечение — это длительный процесс, на который уходит все свободное время.

То есть мне пришлось пропустить целую неделю без тренировок, лежать в кровати и делать физиотерапию. Лежал в больнице, в ФМБА. ЛФК делал, после этой недели долго входил в форму еще, контрольные тренировки проходил на сборах не сказать, чтобы очень здорово. Тем не менее я знал, что выйду в Казани и все сделаю.

— Сейчас со здоровьем уже все в порядке?

— Эх, не сказал бы. Есть еще проблемы с плечом, они самые серьезные. Все остальное уже второстепенно, в порядке вещей. А вот по плечу серьезный момент, после Игр БРИКС будем решать, что мне делать с ним.

— На каком снаряде проблемнее всего выступать?

— Кольца, точно на кольцах. В связи с этим я и делал такую детскую, можно сказать, комбинацию, убрал все силовые элементы, без каких-то сложных комбинаций проводил ее.