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Игры БРИКС

Сегодня, 20:45

«У меня серьезные проблемы с плечом — пришлось упрощать программу». Болгарин из Татарстана победил на Играх БРИКС за Россию

Гимнаст Даниел Маринов выиграл золото на Играх БРИКС
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Даниел Маринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Громкий успех Даниела Маринова.

В гимнастике в рамках Игр БРИКС разыграли первый комплект медалей — мужчины и женщины определили лучшего по итогам личного многоборья. Сенсации не случилось, и свой статус лучшего в стране, а возможно, и в мире подтвердил Даниел Маринов. 19-летний парень, который родился в Болгарии, а все юношеские годы провел в Татарстане, появился в российской гимнастике две года назад и с тех пор не хочет отдавать пальму первенства даже признанным лидерам, таким как Никита Нагорный, Артур Далалоян и остальные российские олимпийцы. Победить на Играх БРИКС Маринову не помешала даже травма — часть упражнений он выполнял с оглядкой на боль плечевого сустава, в чем признался затем журналистам.

Основная борьба все-таки шла между россиянами

— На кольцах я делал сегодня упрощенную программу и даже ее провел не сказать, что очень хорошо, потому что не тренировал, — отметил российский гимнаст. — Беспокоит все-таки плечо, поэтому на кольцах совершил такую ошибку. Хотелось бы, конечно, еще и перекладину сделать получше. Руки онемели уже под конец, один элемент пришлось упростить, на две десятых меньше он получился по стоимости. В целом нормально выступил, я бы сказал — пойдет. Но на самом деле цель, которая у меня была, — набрать определенное число баллов в многоборье — я почти выполнил. Но, к сожалению, не выполнил.

— К соревнованиям следующих дней готовы? Либо надо отдохнуть, прийти в себя.

— Пока что надо просто полежать. Одна ночь — и все будет нормально, утром буду как новенький. Организм молодой, по сравнению с олимпийцами нашими.

— Как вы оцените соперников? Прежде всего из числа иностранцев.

— Нормально. Есть сильные ребята, талантливые, но, если честно, думал, что конкуренция будет посильнее. Пока что, к сожалению, основная борьба все-таки шла между россиянами, между нашими спортсменами. Из других стран я не особо даже и смотрел, кто и как соревнуется.

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— Возможно, не хватило сборной Китая? Их ждали, но они отказались.

— Много кого не хватило, не только китайцев. Но все же понимают, какая ситуация сейчас в мире, так что я рад, что в любом случае много стран удалось собрать, приятно видеть такое международное представительство. Турнир состоялся.

— Болгары есть в гимнастике?

— Есть, конечно, и из Болгарии ребята. Хорошие кольцевики, многоборцы есть.

— Возможно, встречали здесь кого-то из старых знакомых?

— Да я там не настолько долго жил, уехал в пять лет из Болгарии, так что знакомых особо и нет.

— Хорошо, а внутри команды была напряженная борьба? Рассчитывали на победу?

— Конечно, рассчитывал, я всегда работаю на победу. Если бы не рассчитывал на результат, то что я бы здесь вообще делал? Конечно, верил, надеялся. Даже в какой-то степени можно сказать, знал, что буду первым.

Неделя без тренировок — лежал в кровати и делал физиотерапию

— В каких еще дисциплинах рассчитываете на первое место?

— Посмотрим. Увидите на деле, не хочу раскрывать все карты.

— Говорите, что точно ожидали победу в многоборье. Получается, уже воспринимаете себя первым номером сборной?

— Нет, я не говорю, что точно рассчитывал на победу, но ожидал. Понимал, что если все сделаю по своей программе, то буду на пьедестале на сто процентов. Может быть, даже и первым буду. В глубине души подозревал, что и первым буду, есть такое.

— Ваш статус в российской спортивной гимнастике за последние полтора года сильно поменялся. Ощущаете это?

— Нет на самом деле. Вы бы видели, как я тренируюсь на спортбазе у нас. Там ни о каком статусе речи вообще не идет. Это с чем связано? Со здоровьем прежде всего. За последнее время у меня накопилось очень много болячек, которые нужно лечить. А лечение — это длительный процесс, на который уходит все свободное время.

То есть мне пришлось пропустить целую неделю без тренировок, лежать в кровати и делать физиотерапию. Лежал в больнице, в ФМБА. ЛФК делал, после этой недели долго входил в форму еще, контрольные тренировки проходил на сборах не сказать, чтобы очень здорово. Тем не менее я знал, что выйду в Казани и все сделаю.

Даниел Маринов. В российской гимнастике — новый лидер. Это болгарин из Татарстана, который ест перед соревнованиями бургеры

— Сейчас со здоровьем уже все в порядке?

— Эх, не сказал бы. Есть еще проблемы с плечом, они самые серьезные. Все остальное уже второстепенно, в порядке вещей. А вот по плечу серьезный момент, после Игр БРИКС будем решать, что мне делать с ним.

— На каком снаряде проблемнее всего выступать?

— Кольца, точно на кольцах. В связи с этим я и делал такую детскую, можно сказать, комбинацию, убрал все силовые элементы, без каких-то сложных комбинаций проводил ее.

Сборная России по спортивной гимнастике
Даниел Маринов
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