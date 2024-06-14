Интервью с олимпийским чемпионом.

Давид Белявский — один из героев токийского гимнастического чуда России. Будучи в основном составе сборной страны еще с 2010 года, Давид всегда держал свой высокий уровень и даже прогрессировал вместе со всей российской гимнастикой, которая с честью пережила кризис смены поколений в нулевых и десятых. Сейчас Белявский воспринимается скорее как специалист в отдельных дисциплинах. Его редко можно увидеть в финале многоборья, Давид чаще делает ставку на любимые снаряды, такие как конь и брусья. На Играх БРИКС в Казани тенденция продолжилась — Белявский решил выложиться именно на тех снарядах, где у него больше шансов победить.

В интервью «СЭ» Белявский поделился своими впечатлениями от первого за последние два года крупного международного мультиспортивного старта в России, рассказал о конкуренции на Играх БРИКС в спортивной гимнастике и составах у иностранных делегаций, эмоциях атлетов вокруг слухов о переносе Игр дружбы и мыслях об Олимпиаде в Париже. Правда, поймать для беседы Давида было нелегко, после выступления спортсмена буквально окружили фанаты и не отпускали почти полчаса, умоляя о совместном фото или автографе.

Все понимают, почему в Казань не приехал Китай

— Не удивляет такое внимание к себе и другим гимнастам? Сколько турниров проходит в Казани по спортивной гимнастике каждый год, и кажется, что с каждым разом людей на трибунах все больше и больше...

— Здорово, конечно, что люди любят спорт и следят за ним. Получается хорошая реклама, до людей донесли, что будут соревнования, где и когда. Мы выступали практически при полном зале, а это все-таки была еще квалификация, утренняя сессия посреди рабочего дня. Финалы в отдельных видах еще впереди.

— Удалось уже прочувствовать атмосферу Игр БРИКС? Чувствуется международный масштаб?

— На самом деле мы, как только прилетели, сразу прочувствовали, что это турнир серьезного уровня. Нас красиво встретили в аэропорту, привезли в деревню атлетов. Везде символика Игр БРИКС. Я был на многих соревнованиях, в том числе и на международных, и далеко не везде так встречают, так готовятся. Так что это серьезный и важный турнир, атмосфера подходящая.

— Чувствуется конкуренция среди иностранцев?

— Надо посмотреть по финалам, я пока что не следил особо за спортсменами из других стран, больше смотрел за нашими. Плюс я не знаю, как прошла первая смена, посмотрим, как будут складываться следующие дни.

— И все-таки в лидерах пока что россияне, наши ребята выиграли и в многоборье. Не хватает сильных зарубежных спортсменов? Китай, к слову, выступать в гимнастике отказался.

— Если вы спрашиваете, почему не приехал Китай, что я могу ответить? Тут надо у них спросить.

— Нет, скорее интереснее узнать ваши эмоции. Не меняет ли это отношения к Играм БРИКС?

— Мы все понимаем, из-за чего это происходит, поэтому я нормально к этому отношусь. Конечно, здорово было бы увидеть их здесь, как и другие сильные сборные, но у них впереди Олимпийские игры. Никто не хочет рисковать. Зато приехали сильные ребята из Белоруссии. Например, Егор Шарамков, призер чемпионата Европы здесь. Так что сильные спортсмены есть.

Давид Белявский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На Играх БРИКС могут проявить себя неожиданные герои

— Самая сильная иностранная команда в гимнастике — это Белоруссия?

— Не знаю, конечно, как назвать их — командой или делегацией, только двое спортсменов приехали сюда. Но ребята сильные.

— Отмечали сборную Малайзии, например.

— Возможно. Мне сегодня сказали тренеры, что был талантливый, интересный парень из Индии. Здорово выступили в первой смене, я сам, правда, внимания и не обратил. Так что есть за кем посмотреть, последить.

— Такие турниры наверняка — шанс выявить скрытые алмазы? На больших известных турнирах на этих людей не обращают внимания, а здесь неожиданно могут раскрыться новые герои.

— Вполне-вполне. На сто процентов неожиданные герои здесь могут проявить себя. На чемпионатах мира, чемпионатах Азии или Европы они не могли пробиться далеко, команды не могли пробиться, чтобы их заметили. А здесь они полноценные финалисты, участвуют в финале. Так что ребята будут просматриваться, опыт получат важный. Так и растут люди из не самых очевидных для гимнастики стран.

— У вас лично какие задачи на этом турнире?

— В первый день цель была просто получить удовольствие. Честно скажу, давно уже не было такого, чтобы я выступал просто в кайф. И вот сегодня получилось. Брусья отлично получились, конь. Так что я доволен своим выступлением.

— Хорошо, а если брать в целом приоритеты на Играх БРИКС? Вас же воспринимают скорее как снарядника.

— На этом турнире мы и заявили только два снаряда, конь и брусья. На многоборье я даже и не стал заявляться.

— То есть ставка только на них?

— Все усилия на коня и брусья, верно.

Давид Белявский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не буду говорить, за кого буду болеть на Олимпиаде в Париже, чтобы не подставлять ребят

— После этого турнира какой-то соревновательный план уже держите в голове?

— Есть понимание, что Кубок России в начале августа будет проходить, а дальше посмотрим. Нужно понять, что нужно готовить: многоборье или два снаряда. Если многоборье, то я не забывал, как выступать в многоборье, но все равно организм надо будет готовить. Отдельные снаряды немного проще.

— Многие спортсмены ждали еще Игры дружбы. Переживаете за их судьбу в связи с новостями о возможном переносе?

— Я не знаю ничего, честно сказать, не особенно и следил за новостями. Знаю, что официально никаких заявлений пока не было. То есть надежда еще остается, получается...

— Давайте так: спортсмены хотят этих соревнований?

— Конечно. У нас был выстроен следующий план: чемпионат России, Игры БРИКС, Кубок России, Игры дружбы. Мы жили в парадигме такого календаря, а сейчас, видимо...

— И теперь, видимо, из этого плана что-то выпадает...

— Нет, пока что официально ничего не выпадает, вроде как остается так, как есть. Будем надеяться, посмотрим, что будет.

— Олимпиаду в Париже будете смотреть?

— Конечно, буду.

— За кого-то планируете персонально переживать? Возможно, дружеские отношения с кем-то остались из иностранцев либо просто кто-то симпатичен как спортсмен.

— Давайте я лучше потом скажу, за кого буду болеть...

— Чтобы не сглазить?

— Скорее чтобы не подставлять ребят лишний раз.

— Только гимнастику будете смотреть или другие виды спорта тоже?

— Как попадать буду на трансляции. Если доберусь до других дисциплин, почему нет? Я люблю спорт, почти все виды спорта, за всем стараюсь следить по мере возможности.

— Есть желание посмотреть в особенности те виды спорта, где будут россияне?

— Честно говоря, даже не знаю, где у нас кто квалифицировался.

— Больше всего людей в различных единоборствах и в теннисе.

— Вот за теннисом я точно буду следить, теннис смотреть планируем семьей. У меня дочка сейчас занимается теннисом, начала недавно.

— За кого она переживает? Рублев, Медведев, Касаткина?

— Имен она пока не знает, только начала заниматься, да и возраст еще такой, семь лет только исполнится в сентябре. Но любит этот спорт, и мы вместе с ней.