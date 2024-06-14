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Давид Белявский — один из героев токийского гимнастического чуда России. Будучи в основном составе сборной страны еще с 2010 года, Давид всегда держал свой высокий уровень и даже прогрессировал вместе со всей российской гимнастикой, которая с честью пережила кризис смены поколений в нулевых и десятых. Сейчас Белявский воспринимается скорее как специалист в отдельных дисциплинах. Его редко можно увидеть в финале многоборья, Давид чаще делает ставку на любимые снаряды, такие как конь и брусья. На Играх БРИКС в Казани тенденция продолжилась — Белявский решил выложиться именно на тех снарядах, где у него больше шансов победить.
В интервью «СЭ» Белявский поделился своими впечатлениями от первого за последние два года крупного международного мультиспортивного старта в России, рассказал о конкуренции на Играх БРИКС в спортивной гимнастике и составах у иностранных делегаций, эмоциях атлетов вокруг слухов о переносе Игр дружбы и мыслях об Олимпиаде в Париже. Правда, поймать для беседы Давида было нелегко, после выступления спортсмена буквально окружили фанаты и не отпускали почти полчаса, умоляя о совместном фото или автографе.
— Не удивляет такое внимание к себе и другим гимнастам? Сколько турниров проходит в Казани по спортивной гимнастике каждый год, и кажется, что с каждым разом людей на трибунах все больше и больше...
— Здорово, конечно, что люди любят спорт и следят за ним. Получается хорошая реклама, до людей донесли, что будут соревнования, где и когда. Мы выступали практически при полном зале, а это все-таки была еще квалификация, утренняя сессия посреди рабочего дня. Финалы в отдельных видах еще впереди.
— Удалось уже прочувствовать атмосферу Игр БРИКС? Чувствуется международный масштаб?
— На самом деле мы, как только прилетели, сразу прочувствовали, что это турнир серьезного уровня. Нас красиво встретили в аэропорту, привезли в деревню атлетов. Везде символика Игр БРИКС. Я был на многих соревнованиях, в том числе и на международных, и далеко не везде так встречают, так готовятся. Так что это серьезный и важный турнир, атмосфера подходящая.
— Чувствуется конкуренция среди иностранцев?
— Надо посмотреть по финалам, я пока что не следил особо за спортсменами из других стран, больше смотрел за нашими. Плюс я не знаю, как прошла первая смена, посмотрим, как будут складываться следующие дни.
— И все-таки в лидерах пока что россияне, наши ребята выиграли и в многоборье. Не хватает сильных зарубежных спортсменов? Китай, к слову, выступать в гимнастике отказался.
— Если вы спрашиваете, почему не приехал Китай, что я могу ответить? Тут надо у них спросить.
— Нет, скорее интереснее узнать ваши эмоции. Не меняет ли это отношения к Играм БРИКС?
— Мы все понимаем, из-за чего это происходит, поэтому я нормально к этому отношусь. Конечно, здорово было бы увидеть их здесь, как и другие сильные сборные, но у них впереди Олимпийские игры. Никто не хочет рисковать. Зато приехали сильные ребята из Белоруссии. Например, Егор Шарамков, призер чемпионата Европы здесь. Так что сильные спортсмены есть.
— Самая сильная иностранная команда в гимнастике — это Белоруссия?
— Не знаю, конечно, как назвать их — командой или делегацией, только двое спортсменов приехали сюда. Но ребята сильные.
— Отмечали сборную Малайзии, например.
— Возможно. Мне сегодня сказали тренеры, что был талантливый, интересный парень из Индии. Здорово выступили в первой смене, я сам, правда, внимания и не обратил. Так что есть за кем посмотреть, последить.
— Такие турниры наверняка — шанс выявить скрытые алмазы? На больших известных турнирах на этих людей не обращают внимания, а здесь неожиданно могут раскрыться новые герои.
— Вполне-вполне. На сто процентов неожиданные герои здесь могут проявить себя. На чемпионатах мира, чемпионатах Азии или Европы они не могли пробиться далеко, команды не могли пробиться, чтобы их заметили. А здесь они полноценные финалисты, участвуют в финале. Так что ребята будут просматриваться, опыт получат важный. Так и растут люди из не самых очевидных для гимнастики стран.
— У вас лично какие задачи на этом турнире?
— В первый день цель была просто получить удовольствие. Честно скажу, давно уже не было такого, чтобы я выступал просто в кайф. И вот сегодня получилось. Брусья отлично получились, конь. Так что я доволен своим выступлением.
— Хорошо, а если брать в целом приоритеты на Играх БРИКС? Вас же воспринимают скорее как снарядника.
— На этом турнире мы и заявили только два снаряда, конь и брусья. На многоборье я даже и не стал заявляться.
— То есть ставка только на них?
— Все усилия на коня и брусья, верно.
— После этого турнира какой-то соревновательный план уже держите в голове?
— Есть понимание, что Кубок России в начале августа будет проходить, а дальше посмотрим. Нужно понять, что нужно готовить: многоборье или два снаряда. Если многоборье, то я не забывал, как выступать в многоборье, но все равно организм надо будет готовить. Отдельные снаряды немного проще.
— Многие спортсмены ждали еще Игры дружбы. Переживаете за их судьбу в связи с новостями о возможном переносе?
— Я не знаю ничего, честно сказать, не особенно и следил за новостями. Знаю, что официально никаких заявлений пока не было. То есть надежда еще остается, получается...
— Давайте так: спортсмены хотят этих соревнований?
— Конечно. У нас был выстроен следующий план: чемпионат России, Игры БРИКС, Кубок России, Игры дружбы. Мы жили в парадигме такого календаря, а сейчас, видимо...
— И теперь, видимо, из этого плана что-то выпадает...
— Нет, пока что официально ничего не выпадает, вроде как остается так, как есть. Будем надеяться, посмотрим, что будет.
— Олимпиаду в Париже будете смотреть?
— Конечно, буду.
— За кого-то планируете персонально переживать? Возможно, дружеские отношения с кем-то остались из иностранцев либо просто кто-то симпатичен как спортсмен.
— Давайте я лучше потом скажу, за кого буду болеть...
— Чтобы не сглазить?
— Скорее чтобы не подставлять ребят лишний раз.
— Только гимнастику будете смотреть или другие виды спорта тоже?
— Как попадать буду на трансляции. Если доберусь до других дисциплин, почему нет? Я люблю спорт, почти все виды спорта, за всем стараюсь следить по мере возможности.
— Есть желание посмотреть в особенности те виды спорта, где будут россияне?
— Честно говоря, даже не знаю, где у нас кто квалифицировался.
— Больше всего людей в различных единоборствах и в теннисе.
— Вот за теннисом я точно буду следить, теннис смотреть планируем семьей. У меня дочка сейчас занимается теннисом, начала недавно.
— За кого она переживает? Рублев, Медведев, Касаткина?
— Имен она пока не знает, только начала заниматься, да и возраст еще такой, семь лет только исполнится в сентябре. Но любит этот спорт, и мы вместе с ней.