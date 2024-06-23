Испытание Лалы. Как прошел турнир по художке на Играх БРИКС

Россиянки завоевали девять золотых медалей из десяти во взрослых соревнованиях.

Чемпионкой Игр в абсолютном первенстве стала Лала Крамаренко, хотя для главной звезды сборной России Игры в Казани получились в каком-то смысле «турниром преодоления». В основных соревнованиях по художественной гимнастике Игр БРИКС в Казани (параллельно в рамках Игр проходил и турнир юниорок) приняли участие спортсменки семи стран.

Соперницы объективно уступали в классе

С одной стороны, состав участниц получился вполне привлекательным и даже звездным. Ведь в Играх приняли участие и ставшая лидером сборной России после ухода сестер Авериных Лала Крамаренко, и те, кого называют будущим художественной гимнастики нашей страны — Мария Борисова, Диана Чугунихина и Анна Попова. При этом главную конкуренцию им составили спортсменки сборной Белоруссии и Вилана Савадян из Узбекистана. Правда, этими гимнастками список претенденток на первые места, по сути, и ограничивался, так как их соперницы из Казахстана, Кыргызстана, Таиланда и Республики Сербской объективно уступали им в классе и боролись за награды Игр лишь в случаях, когда это позволяли грубые ошибки соперниц или регламент, ограничивавший возможность подниматься на пьедестал представительницам одной страны (кроме многоборья, где медали могли получить по две девушки от страны).

Турнир Игр стран БРИКС проводился по классическим правилам Международной федерации гимнастики (за исключением введения дополнительного вида — упражнения без предмета). Но при своей, к сожалению, довольно скромной географии прямо накануне Игр турнир по художественной гимнастике потерял и еще одну страну, так как с него в последний момент снялась сборная Армении. Причиной, судя по всему, стала судейская перестановка, в результате которой главным арбитром соревнований была назначена представительница Азербайджана Айсель Гасанова. При, мягко говоря, очень сложных взаимоотношениях двух стран постсоветского пространства эта «рокировка» была воспринята в Армении болезненно, и почти наверняка именно она послужила мотивом снятия команды.

Хотя в самой делегации это решение политкорректно прокомментировали иными соображениями (внезапно пришедшим осознанием не полной готовности спортсменок к такому престижному событию). Стоит отдать должное представителям Армении за стремление сгладить углы и не нагнетать страсти, но со стороны организаторов стоило бы тщательнее учитывать такие болезненные для потенциальных стран-участниц вопросы. Представляется, что это было не так сложно. Зато список команд на Играх в Казани дополнил коллектив Международной Ассоциации спортивных клубов «Небесная грация», за который выступали гимнастки из России, Белоруссии и Кыргызстана. Качество конкурентной борьбы на Играх и общий уровень соревнований эта команда очень повысила.

Лала Крамаренко. Фото Спортивные игры стран БРИКС

Вечер Крамаренко и Борисовой

При всех сложностях с их организацией сами выступления вышли очень яркими — в значительной степени благодаря главным героиням соревнований в многоборье Лале Крамаренко, Марии Борисовой и Диане Чугунихиной. Уже в квалификации было заметно, насколько трудно дается турнир главной звезде Игр — Лале Крамаренко, которая с каждым новым выходом на ковер выглядела все более грустной. В результате лишь с одним из предметов (лентой) баллы Крамаренко в квалификации стали лучшими: в упражнении с обручем она уступила Борисовой, с мячом — Поповой, с булавами — Чугунихиной и Поповой.

Финал в многоборье оказался настоящей драмой, в центре которой оказались именно Крамаренко и Борисова. По сумме баллов Диана Чугунихина боролась до заключительного вида программы и в итоге уступила двум своим соотечественницам совсем немного, но все же драматургически это был «вечер Крамаренко и Борисовой». Мария после каждого своего выступления лучезарно улыбалась и даже пританцовывала на диванчике в «зоне слез и поцелуев». Для Лалы же это был диванчик слез — гимнастка плакала после каждого из четырех своих выходов на ковер.

В первом случае это еще можно было объяснить какими-то спортивными причинами, так как упражнение с обручем у гимнастки не очень получилось и с оценкой 34,700 она уступила более двух баллов и Чугунихиной, и Борисовой. Но дальше стало ясно, что дело отнюдь не в баллах. Мяч, булавы — качество выступлений Крамаренко с каждым новым предметом становилось все лучше, но, уходя с ковра, она неизменно плакала. А в ожидании оценки после упражнения с булавами Лала даже сказала куда-то в сторону: «Я больше не могу». В этот момент перед заключительным видом — лентой — преимущество Крамаренко над Чугунихиной и Борисовой составляло менее балла и вопрос о золотой медали был открыт. Особенно если вспомнить то самое «больше не могу». Но Крамаренко смогла — и выполнила свое упражнение с лентой почти безукоризненно: на 36,100. И стала чемпионкой Игр в многоборье.

Каждый из выходов на ковер в этот вечер определенно был для Крамаренко «полутора минутами преодоления», но она выдержала свое испытание. При этом вопрос, что же именно с ней происходило в этот вечер, остается открытым. Сама Лала ушла от него, сказав после соревнований о причине своих слез: «Считайте, что я просто устала». Почти наверняка дело в травме, так как уже по ходу соревнований Крамаренко стала выступать с повязкой под коленным суставом, а в паузах между выходами на ковер заметно прихрамывала. Но сама спортсменка такие предположения отрицает.

«Я плачу, потому что очень эмоциональные соревнования, подготовка была очень сложная, — отметила Лала после соревнований. — Это мой выбор, меня никто не удерживает. У меня прекрасные отношения с тренером, просто такие эмоции, я такой человек. Я очень счастлива, просто безумно, спасибо зрителям, тренерам и всем болельщикам».

География турнира

Что же касается других итогов соревнований Игр по художественной гимнастике, то серебро в многоборье досталось Марии Борисовой, а Диана Чугунихина, уступившая ей менее половины балла, осталась... и вовсе без медали. Хотя Чугунихина набрала почти на 8 баллов больше, чем занявшая четвертое место Анастасия Салос из Белоруссии, но на пьедестал она подняться не смогла из-за нюансов регламента.

Обычно в гимнастике национальные ограничения вступают в силу после квалификации, лимитируя представительство спортсменов от одной страны в многоборье и в финалах в отдельных видах. В борьбе же за медали после этого участвуют все. Однако на этих Играх предварительный «национальный отсев» по итогам квалификации (не более одной спортсменки от страны) действовал лишь в финалах с отдельными предметами, а не в многоборье.

В них в итоге участвовали по семь спортсменок вместо обычных восьми, причем единственная представительница Республики Сербской Елена Давидович, с отрывом занявшая в многоборье последнее место, выступила во всех финалах. Тогда как многие гимнастки с более высоким уровнем мастерства наблюдали за происходящим со стороны. Идеальным решением это также не выглядело, но и география турнира тоже была важна.

В результате чемпионкой Игр в упражнении с обручем стала Мария Борисова, с мячом — Анна Попова, с булавами — Диана Чугунихина, с лентой — Лала Крамаренко. Лучшей в дополнительном виде программы — упражнении без предмета — тоже стала Анна Попова. Единственный комплект золотых медалей взрослых соревнований, который уедет из России, достался команде Белоруссии в групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами. При этом россиянка Мария Борисова выступала за команду «Небесной грации». Кроме того, Международная Ассоциация спортивных клубов победила и в групповом многоборье.

Юрий Хлопин

Игры БРИКС

Многоборье. Взрослые

1. Лала Крамаренко (Россия) — 143,75

2. Мария Борисова (Небесная Грация/Россия) — 142,6

3. Диана Чугунихина (Россия) — 141,05

4. Владислава Николаенко (Небесная Грация/Россия) — 136,55

5 (бронза). Анастасия Салос (Белоруссия) — 133,45

Юниоры

1. Кристина Войтенко (Небесная Грация/Россия) — 131,25

2. Арина Ковшова (Россия) — 129,60

3. Николь Римарачин Диас (Россия) — 129,10

4. Ксения Савинова (Небесная Грация/Россия) — 122,40

5 (бронза). Николь Леута (Белоруссия) — 119,40

Командный зачет. Взрослые

1. Россия — 414,8

2. Небесная грация — 413,15

3. Белоруссия — 393,35

Юниоры

1. Россия — 388,85

2. Небесная грация — 370,85

3. Белоруссия — 360,05