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Игры БРИКС

Сегодня, 18:30

Игры БРИКС помогут возродить легендарный стадион. Там выступали Клишина с Зариповой и не смогла победить «Барселона»

Игры БРИКС-2024 пройдут в Казани с 11 по 24 июня
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Стадион «Центральный» в 2023 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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У «Центрального стадиона» напротив Казанского кремля будет новая жизнь.

Игры БРИКС уже совсем скоро — 11 июня пройдут первые соревнования, а на 12 июня назначена церемония открытия мультиспортивных соревнований среди стран-членов БРИКС+ и других дружественных объединению государств. Турнир доверили Казани, так как в городе уже существует развитая спортивная инфраструктура, глобальное строительство не предусматривалось. Тем не менее как минимум один объект точно вдохнет по-новому — речь о главной легкоатлетической арене Татарстана. Что будет с уже легендарным стадионом «Центральный» в центре Казани, и какие еще объекты примут спортсменов в рамках Игр БРИКС?

ЛДС «Татнефть Арена», Центр волейбола.

Для Игр есть готовая инфрастуктура времен Универсиады-2013

Во время проведения Игр БРИКС в Казани будут задействованы 18 спортивных объектов: из них 17 находятся в Казани и один в Москве. В столице Татарстана соревнования примут «Центральный стадион», Центр бокса и настольного тенниса, Казанская академия тенниса, Дворец единоборств «Ак Барс», Дворец водных видов спорта, Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк им. Башира Рамеева», молодежный экстрим-парк «УРАМ», Центр гимнастики, Центр по гребным видам спорта, Комплекс пляжных видов спорта, ЛДС «Татнефть Арена», Центр волейбола, «Казань Экспо», КПБ «Буревестник», Центр бадминтона и СК «Тулпар». «Мы завершаем сейчас реновацию спортивных арен, к 1 июня они все будут полностью готовы. Проводим косметический ремонт деревни Универсиады, где будут проживать все атлеты», — заявил в интервью «СЭ» министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. Леонов подчеркнул, что больших вложений в инфраструктуру не потребовалось, так как город до сих пор держит в порядке наследие Универсиады-2013.

Владимир Леонов. «Казань должна стать тем образцом, на который будут смотреть в будущем». Игры БРИКС на низком старте

«Важнейший прорыв был сделан в 2013 году, — добавил Леонов. — Мы построили больше 30 объектов, включая деревню атлетов. Мы за ними тщательно следим, неплохо содержим, но подобные крупные соревнования — это еще и возможность провести реновацию. Речь идет не только о строительных работах, ремонте коммуникаций, но и обновлении инвентаря. В спорте ежегодно меняются регламенты проведения соревнований, так что это процесс постоянный. Нас ждут, по сути, новые сооружения с новой начинкой в привычном месте. Так что это теперь уже и наследие Игр стран БРИКС». Большинство объектов получили финансирование для планового ремонта, в том числе и Центр волейбола «Санкт-Петербург», который проходил реновацию в 2022 году в рамках подготовки к чемпионату мира по волейболу (турнир не состоялся из-за санкций). Однако есть одно важное исключение — «Центральный стадион», который чуть ли не строят заново.

«Казань Экспо», Центр гимнастики.

Турнир вдохнет новую жизнь в легендарную арену

«Центральный стадион» — некогда главная футбольная арена Казани, сейчас служит прежде всего как запасное футбольное поле для «Рубина» и как стадион для дублирующих команд, таких как «Рубин-2» и молодежных составов «Рубина». Кроме того, на стадионе регулярно проходят соревнования по легкой атлетике. Построен объект был еще в 1960 году, однако современный облик приобрел к 2005 году в рамках масштабной реконструкции. Также обновление стадиона проходило перед Универсиадой-2013, однако с тех пор важный спортивный объект оставался без внимания. «Вероятно, самая масштабная задача — «Центральный стадион», — признавал Леонов. — Мы туда не заходили больше 10 лет, так что работы было много. Поменяли практически всю начинку арены, обновили как трибуны, так и подтрибунные помещения, будет приятный и компактный стадион, он используется у нас и как резервный для футбола, но основная его составляющая все-таки легкая атлетика».

Логотипы Игр БРИКС и&nbsp;Игр Дружбы. На Играх БРИКС будет татарская борьба и баскетбольное двоеборье. А на Играх дружбы — джиу-джитсу и падел-теннис

Владимир Александрович отдельно подчеркнул, что на Играх БРИКС все не заканчивается — в дальнейшем на «Центральном» планируется вновь проводить крупнейшие соревнования по легкой атлетике, в том числе международного уровня. На сегодняшний день важнейшим событием в истории арены стал турнир по легкой атлетике в рамках Универсиады-2013, где участие принимали в том числе такие мировые звезды, как Дарья Клишина и Юлия Зарипова. Не стоит забывать и о матчах футбольной Лиги чемпионов, которые принимал «Центральный». Именно сюда приезжала великая «Барселона» времен Гвардиолы. Причем по итогам двух игр в Казани команда из испанской Каталонии так и не смогла победить и забила в ворота Сергея Рыжикова только один мяч. Без побед уезжали с «Центрального» и «Интер» с «Челси» и «Тоттенхэмом». Казанцы до сих пор вспоминают стадион добрым словом — во многом из-за уникального вида на Казанский кремль с главной трибуны.

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«Казань должна стать тем образцом, на который будут смотреть в будущем». Игры БРИКС на низком старте