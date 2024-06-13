Колесниченко открыла счет наших золотых в Казани, Нагорный досрочно выбыл из борьбы. Итоги первого дня Игр БРИКС

Россия уверенно захватила лидерство в общем зачете.

На Играх БРИКС открылась медальная копилка сборной России. В первый день соревнований в Казани было разыграно 23 комплекта наград в пяти видах спорта: синхронном плавании, самбо, ушу, тяжелой атлетике и спортивной гимнастике. Наша команда сразу же воцарилась на лидирующей строчке медального зачета, однако забрать все золото дня нашим спортсменам не удалось.

Время первых

Дебютное золото России в Казани — самое ожидаемое. Первый комплект наград разыгрывали в синхронном плавании. Девушки показывали техническую программу в сольных выступлениях. Абсолютным фаворитом была Светлана Колесниченко, которая является самой титулованной спортсменкой на этих соревнованиях. На ее счету три золота Олимпиады, шестнадцать — чемпионатов мира и одиннадцать — чемпионатов Европы. Теперь коллекция пополнилась медалями Игр БРИКС.

В соло у Светланы по протоколу было пять соперниц. Но по факту реальных оппоненток у нее нет, возможно, даже в мире. Колесниченко одержала победу, набрав за техническую программу 313,69 балла. Между ней и остальными участницами — пропасть. Ставшая второй белоруска Василина Хондошко показала результат 296,475 балла.

Следом за Светланой свою золотую медаль в соло взял четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев. В мире по-прежнему не так много мужчин-синхронистов, а на Игры в Казани поспорить с Мальцевым приехал только спортсмен из Таиланда. Россиянин своему азиатскому оппоненту шансов не оставил. Но таким образом Таиланд на время поднялся на вторую строчку в общем медальном зачете, деля ее с белорусами.

В дневной сессии Колесниченко первой на Играх БРИКС-2024 покорилось еще одно достижение — она стала двукратной чемпионкой соревнований. Вместе с Майей Дорошко Светлана первенствовала в технической программе дуэтов.

Закрыли день в бассейне наши синхронистки очередной уверенной победой — в соревнованиях акробатических групп. Таким образом, наша команда в этом виде выдала стопроцентный результат.

Иностранное золото

Однако не во всех видах спорта у России есть такое безоговорочное преимущество. Первая не наша победа случилась в соревнованиях по тяжелой атлетике, где в стартовый день разыгрывались четыре комплекта наград.

Началось все для российской сборной хорошо — с золота Елизаветы Жаткиной и серебра Полины Андреевой в весовой категории до 49 кг. Вот только дальше у мужчин в категории до 61 кг пакистанец Хайдер Султан показал результат лучше, чем у наших штангистов Олега Мусохранова и Элкана Гвазава. Следом было серебро у чемпионки Европы Ольги Те в категории до 59 кг, где сильнейшей стала белоруска Алина Щепнова.

Больше всех медалей в стартовый день разыгрывали в единоборствах: семь в самбо и шесть в ушу. Российские самбисты, которые представлены в каждой весовой категории, завершили четверг с пятью золотыми и одной серебряной наградами. Нероссийские победы в категории до 71 кг у мужчин, где в финале представитель Узбекистана Убайдилло Муминов выиграл у белоруса Владислава Мардусевича, а также в категории до 54 кг у женщин Байярмаа Нехиитбаатар из Монголии была сильнее россиянки Софьи Цибровой.

В ушу российская сборная добыла половину из возможных золотых медалей — три. Чемпионка мира и Европы Сандра Константинова первенствовала в виде программы дао шу (комплекс с саблей), Павел Муратов проявил себя в цяншу, а Анастасия Каденова — в тайцзи цзянь.

Мозоли чемпионов

Самое острое противостояние ожидалось у гимнастов в личном многоборье. В этой битве между собой спор между нашими спортсменами. В составе участников абсолютный чемпион мира 2018 года Артур Далалоян и абсолютный чемпион мира 2019 года Никита Нагорный. Однако фаворитом считался Даниел Маринов, у которого нет таких титулов, как и олимпийского золота, которые есть у Далалояна и Нагорного.

Плотной борьбы до последнего снаряда не получилось. Сначала слетел Никита, и на это были объективные причины. Он начал готовиться к этим Играм за две недели, поэтому не успел обрасти рабочими мозолями. Поэтому, выполняя первый элемент на брусьях, он сорвал свежую мозоль. Олимпийский чемпион думал закончить выступление, но доработал упражнение. После ему пришлось сняться со снарядов, в которых необходим хват, а это перекладина, кольца и конь. С оставшимся набором спорить за медали в многоборье было невозможно. Но он все-таки выступил в опорном прыжке и вольных упражнениях, чтобы отобраться в финал на этих снарядах. Ему это сделать удалось.

Не задался день с самого начала у Далалояна. С помарками он сделал брусья, затем сорвался с перекладины и дважды выскочил с коня. Программу свою он доработал до конца, набрал 79,950 балла и все-таки взял серебро. Однако Маринов с результатом 84,700 балла спокойно забрал победу.

В женском многоборье олимпийская чемпионка была только одна — Ангелина Мельникова (у мужчин, помимо Нагорного и Далалояна, выступал еще Давид Белявский). Но и у нее дебют на Играх БРИКС совсем не получился. Ангелина плохо выполнила открывающие для нее вольные, а на оставшихся снарядах нагнать не смогла. Она показала только третий результат за россиянками Лейлой Васильевой и Анной Калмыковой. Но бронзы ей не досталось. По регламенту международных соревнований призерами могут быть не более двух спортсменов из одной страны. На третью строчку в итоге встала белоруска Кира Макаревич, которая проиграла Мельниковой и еще нескольким россиянкам по очкам.