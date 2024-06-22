«Логики в санкциях я не вижу никакой. Мы готовы выступать всегда и везде». Взгляд на спортивные ограничения из Белоруссии

В сборной Белоруссии по гребле заявили, что не видят логики в санкциях

Интервью с главным тренером белорусской сборной по гребле на байдарках и каноэ Константином Щербаком.

Многие в России забывают, что под спортивными санкция находится не только наша страна, но и Белоруссия. За исключением футбола белорусы оказались в той же ситуации, что и россияне. Поэтому и отношение к Играм БРИКС у наших соседей очень теплое. Впечатлениями о мультиспортивных соревнованиях в Казани, а также в целом о реалиях спорта в наше непростое время в беседе с «СЭ» поделился чемпион мира и Европы, а ныне главный тренер сборной Белоруссии по гребле на байдарках и каноэ Константин Щербак.

Игры БРИКС — шикарные соревнования, если учитывать все обстоятельства

— Какие у вас впечатления от Игр БРИКС?

— От этих соревнований только положительные эмоции. Все очень круто и красиво организовано, все качественно. Да, погодка тут немножко такая... Лотерея для гребли.

— Гребцам проще выступать в жару или в дождь?

— Проще что-то среднее. Плюс 22 и ясная погода — вот это идеально. Нам не столько жара и холод мешают, сколько ветер.

— В среду была жара с дождем вместе — это совсем тяжело?

— Спортсменам и правда было очень сложно. Совсем плохо, худшее из возможного. Немного ветер стих — и стало попроще.

— Что думаете об уровне конкуренции на Играх БРИКС, как оцените соперников?

— Шикарный уровень, на мой взгляд. Российская гребля всегда была в мировых лидерах, Белоруссия тоже. Мы всегда конкурировали друг с другом на мировых соревнованиях, и сейчас эта же конкуренция сохранилась на Играх стран БРИКС.

Виталий Асецкий и Александр Зубок. Фото bricskazan2024.games

— В гребле Игры БРИКС во многом стали матчевой встречей двух стран, России и Белоруссии. Почему не получилось привлечь других топовых участников?

— Пока что главные разборки за медали идут между россиянами и белорусами. Но я все равно считаю, что это шикарные соревнования в нынешних непростых условиях, учитывая все обстоятельства, что у нас сейчас есть, в которых мы живем. Хорошая альтернатива для соревновательного опыта. Как говорится, лучшая тренировка — это соревнования. Поэтому даже между собой старты устраивать — это прекрасный вариант.

— Хотели бы организовать такого рода турнир в Белоруссии?

— Разумеется, хотелось бы. Это скорее вопрос к нашему спортивному руководству, министерству спорта, федерации. Что они придумают, как организуют. Но было бы замечательно.

— По объектам, по инфраструктуре у вас все готово?

— У нас шикарные гребные каналы. В Бресте, Заславле. Поэтому там провести все легко и просто.

— А как вам казанский гребной центр?

— Классный, масштабный, большой, и все есть, что нужно.

Константин Щербак со своими подопечными. Фото Дирекция спортивных и социальных проектов

Когда мы приезжаем на соревнования — со всеми общаемся без конфликтов

— В гребле постепенно появляется возможность участия в международных стартах. Допуск хотя бы в нейтральном статусе — это плюс?

— Тут как посмотреть. Если в плане соревновательного опыта, то, конечно же, плюс. А вот то, что не поднимается флаг, не играет гимн... Ты выходишь в однотонной экипировке на пьедестал, а спортсмены из некоторых стран уходят с пьедестала принципиально, чтобы не фотографироваться с тобой... Вот это, я считаю, большой минус. Пропадает интерес, чувство спортивного праздника.

— В России разгорелась дискуссия насчет Олимпиады — стоит ехать на нее, учитывая все обстоятельства, или нет. А в Белоруссии какие настроения?

— Наш президент сказал: если вы конкурентоспособны, сможете составить конкуренцию, и у вас есть желание выступать в Париже, то почему нет?

— А какие у белорусов шансы на Олимпиаде — из тех, кто отобрался в Париж?

— Олег Ереня — очень сильный спортсмен, у него шикарные шансы в байдарке-одиночке.

— То есть даже в таких тяжелых условиях шанс выиграть медаль?

— На мой взгляд, шанс вполне имеется.

— Если все сложится удачно в плане завоевания медали, на ваш взгляд, стоит организовать по приезду домой отдельную церемонию награждения? Уже со всеми необходимыми атрибутами.

— Это уже не от меня зависит, тут я уже не знаю... В целом было бы здорово шикарно встречать в аэропорту с флагом, с гимном...

Белорусские спортсменки на пьедестале. Фото bricskazan2024.games

— Но говорят, что со стороны МОК есть запреты на такие церемонии.

— А кто их поймет? Но у нас в стране уже, наверное, что хочешь можешь делать, мы у себя дома.

— Среди россиян были те, кого снимали с отбора. У белорусов такие инциденты случались?

— Нет, к счастью, ничего такого не было. Думаю, что внимания к нам поменьше. Вроде как всех одинаково проверяют, но как-то вот нас это минуло, тьфу-тьфу.

— А вообще вы понимаете, какая логика во всех этих отстранениях? Почему в футболе, к примеру, ваша сборная играла без всяких проблем в отборе на Евро?

— Логики я не вижу никакой. Мы открыты, готовы выступать всегда и везде. Приезжаем на соревнования, нас хорошо встречают, отличные отношения со всеми, все общаются. Честно, никаких вообще проблем, со всеми разговариваем без всяких конфликтов. Так для чего это все?