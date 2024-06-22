«У меня уже 13 автомобилей за Сабантуй. Могу открывать автосалон». Как живет главный батыр в татарском корэше?

Особенности национальных единоборств от победителя ИГР БРИКС Радика Салахова.

Одним из самых необычных видов спорта в программе Игр стран БРИКС в Казани наверняка можно назвать корэш. Это татаро-башкирская вариация борьбы на поясах, про которую вы если и слышали, то наверняка в контексте тюркского праздника Сабантуй — окончания посевной. Борцы в корэш именуются батырами (тат. богатырь), право стать батыром Сабантуя издревле одно из самых престижных для волжских татар, а сами поединки традиционно становились изюминкой праздника.

Однако постепенно корэш находит себе место и в современном спортивном мире. Функционирует международная федерация корэш, есть регламент соревнований, установленные правила, проводятся чемпионаты мира и Европы. Одним из самых известных и успешных на текущий момент батыров можно назвать Радика Салахова. К примеру, на Играх БРИКС он победил в финале соперника всего за пять секунд и стал чемпионом в весовой категории до 130 килограммов.

В интервью «СЭ» мастер спорта России, двукратный чемпион мира и пятикратный чемпион России поделился впечатлениями от этих конкретных соревнований и в целом рассказал про жизнь спортсмена в национальном виде спорта.

Нашим видом спорта занимается уже половина планеты

— Насколько для вас эти соревнования значимы?

— Весьма, потому что в корэш за всю карьеру у спортсмена таких больших соревнований может и не быть. Поэтому, разумеется, к этим соревнованиям мы готовились очень серьезно, проходили отбор. Я вполне сравниваю Игры БРИКС с Олимпиадой для себя по значимости.

— Разговоров о допустимости подобных сравнений на Играх БРИКС достаточно, при этом в корэш у борцов не может быть пока в принципе олимпийского шанса. Получается, для вас каждый подобный старт — возможность показать не только себя, но и свой вид спорта?

— Разумеется. Это особое событие, шанс рассказать про корэш миру. Это наша родная борьба, наш национальный вид спорта. Он с каждым годом развивается, мы очень рады, что корэш включили в программу Игр БРИКС. Будем стараться соответствовать!

— Говоря о международном статусе, как много стран уже удалось вовлечь в движение татарской борьбы?

— Если честно, тут не могу подробно рассказать, продвижением корэш в мире занимается наша федерация. Но уже все страны Азии практически участвуют, некоторые европейские государства, разумеется, страны бывшего СССР, Белоруссия. Казахская, киргизская национальная борьба похожа на нашу, в Монголии тоже идет развитие. Им удобно бороться в корэш. Так что участников много.

— При этом на Играх БРИКС представлен как корэш, так и борьба на поясах. В двух словах — в чем ключевое отличие между ними?

— В борьбе на поясах можно цеплять ногами, а в корэш, соответственно, нельзя. Кроме того, в борьбе на поясах если упал на спину, то сразу же проиграл. А у нас надо кинуть прогибом все броски.

— Корэш был уже представлен на Универсиаде, на Азиаде. Сейчас представлен на Играх БРИКС. Какие дальнейшие пути развития у национальной борьбы, есть ли шансы замахнуться на Олимпиаду?

— Конечно, почему нет? Наша федерация работает, продолжает действовать в этом направлении. Большое им спасибо за это, отдельное спасибо раису Татарстана за поддержку национального вида спорта. Дай Бог, мы увидим тот день, когда наша борьба попадет и на Олимпиаду.

— Вот самые необычные страны вы встречали в корэше?

— Сюда приезжали борцы из Румынии, Чада, Ирана, Израиля. Практически половина планеты!

Легкой победы на Сабантуе не бывает — в каждом селе найдутся серьезные батыры

— Ключевое событие в году для борца в корэш — это Сабантуй?

— Сабантуй — это одно из важных событий в нашем календаре. Он идет своим чередом, однако мы больше внимания обращаем на официальные соревнования, готовимся ко всем соревнованиям. Но и Сабантуй мы рассматриваем как соревнование, важное соревнование.

— Условный чемпионат Татарстана или России будет важнее для вас, чем городской Сабантуй?

— Разумеется. Чемпионат страны, чемпионат мира — в разы важнее Сабантуя даже в Казани или Уфе. Нет, это тоже все очень важно и приятно. Мы готовимся к Сабантую целый год практически, но мастера спорта за Сабантуй, например не дают. И «чемпион мира» звучит все-таки серьезнее, чем «батыр Сабантуя»...

— Барана на Играх БРИКС батырам не дарили?

— Нет, конечно. И на официальных чемпионатах не дарят обычно.

— Известная традиция — дарить на Сабантуе автомобиль, как в былые годы дарили коня. Вы выигрывали машину?

— У меня уже 13 автомобилей за Сабантуй. Могу открывать автосалон, наверное. Первая идея для борца корэш — открыть свой автосервис или автосалон. Не каждый раз получается побеждать, конечно. Но для того и тренируемся.

— Машины коллекционируете или продаете?

— Пока продаю. Жить на что-то ведь надо опять же.

— Какой Сабантуй на вашей память был самый конкурентный? Поговаривают, что если даже в какую-то небольшую деревню поехать, то и там соберется чуть ли не половина состава последнего чемпионата России.

— Все Сабантуи конкурентные, везде есть свои батыры, даже на селе.

— Хорошо, а вот куда лучше поехать? В деревню или в большой город? Если хочешь, к слову, по-легкому выиграть машину?

— А вот по-легкому нигде не получится! В каждом городе, в своем районе есть свои сильные борцы. Поэтому надо серьезно постараться, если хочешь победить. Не просто так машины выдают.

— И все же — в деревнях выше конкуренция или в городах?

— Конечно, в городах, особенно больших. Самая серьезная — в Москве, Уфе, Москве.

Для взрослых людей корэш уже больше как хобби — семью кормить ведь нужно

— Как вы сами пришли в корэш? Долго занимаетесь?

— В этот спорт меня привел отец. С шести лет борюсь.

— Какие основные качества нужны для борца корэш?

— Может, прозвучит банально, но самое первое — это слушаться тренера и с упорством выполнять все его поручения. Надо по-настоящему загореться этим видом спорта, чтобы достичь успеха. Чтобы все было от души.

— А какие физические данные требуются?

— Здесь уже нет таких важных требований, если упорно заниматься, то физическую форму наберете со временем, это не так трудно. Главное — стремление работать.

— Хорошо, а какие физические качества этот вид спорта развивает в человеке?

— Множество разных качеств! И силу, и ловкость, и скорость, и мышление на самом деле. Здесь думать надо. Но вот скорость реакции — самое главное, пожалуй.

— Возможен переход, допустим, из вольной или греко-римской борьбы в корэш?

— Без проблем вообще, потому что у нас уже многие ребята, кто здесь участвует, как раз из греко-римской борьбы и приходили.

— Обратные переходы случаются? Например, чтобы получить те же олимпийские перспективы?

— Пока я о таком не слышал, об успешных примерах. Но в целом почему нет? После корэш можно даже в бокс перейти, и будешь хорошо себя чувствовать, конкурентоспособно.

— У вас мыслей о смене вида спорта не было? Наверняка ведь в олимпийских дисциплинах заработок выше и стабильнее.

— Нет, никогда вот вообще. Я татарин, живу в Татарстане и занимаюсь национальным видом спорта. Для меня это прежде всего важно, я горжусь своими традициями. Тем более уже с самого детства занимаюсь.

— Хорошо, а какая тогда у вас спортивная мечта?

— Была понятная — победить здесь, на Играх БРИКС. Получилось, к счастью, а дальше посмотрим.

— Занятия борьбой корэш позволяют вам существовать или это у вас скорее хобби, помимо основной занятости?

— Конечно, у меня есть другая работа, так что корэш, конечно, уже больше как хобби становится. В детстве был сильный спортивный интерес, сейчас уже больше увлечение, потому что все мы взрослые люди, семью кормить надо, работать надо.

— То есть в основном в корэше спортсмены, которые занимаются этой борьбой в свободное от других задач время?

— Было бы у нас это свободное время! Обычно график такой: с работы пришел и на тренировку ушел. Два раза в день, пять дней в неделю. Если будешь заниматься только в свободное время, периодически, то таких успехов не добьешься. Конкуренция серьезная.

— При этом денег этот спорт не приносит. В чем тогда мотивация?

— Как сказать — не приносит, какой-никакой заработок все же есть. Призовые есть на турнирах, на Сабантуе. Те же автомобили как призовые. Районы помогают, кто тренером подрабатывает, зарплату получает, кого где устраивают. Стараются помочь, поддержать национальный вид.