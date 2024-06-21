Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Статьи
Статьи
Новости
Главная
Игры БРИКС

Париж-2024

Сегодня, 15:30

«Не согласен с решением об отстранении. Есть суверенитет страны, свобода мнений». Нашего гребца не пустили на Олимпиаду, и он победил на Играх БРИКС

Российский каноист Павлов не согласен с решением об отстранении от Олимпиады-2024
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Михаил Павлов и Дмитрий Шаров.
Фото bricskazan2024.games
Telegram Дзен
Интервью с каноистом сборной страны Михаилом Павловым.

Международная федерации каноэ старается соответствовать последним рекомендациям МОК и допускает до турниров под своей эгидой россиян. Пусть с ограничениями (под запрет едва не попали двойки, якобы это команда), в нейтральном статусе и с тщательной проверкой каждого, кто претендует на нейтральный статус. Михаил Павлов изначально политическое сито прошел, однако в последний момент из числа участников квалификационного турнира в Венгрии пропал. Причина — «неправильный», по мнению ICF лайк, в соцсетях. Павлова экстренно заменил 38-летний Иван Штыль. И все-таки добыл для страны заветную олимпийскую квоту! Она не именная, однако с большой долей вероятности именно Штыль вместе с Алексеем Коровашковым поедут в Париж. Павлов же отправился в Казань на Игры БРИКС, где уверенно победил в дуэте с Дмитрием Шаровым. В интервью «СЭ» Павлов рассказал, что думает о своем отстранении и каким видит будущее своего вида спорта.

Иван Штыль на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Лондоне в&nbsp;2012 году. Россия расширяет представительство на Олимпиаде. Мы успеваем отобраться еще в одном виде спорта

Готовились к Играм БРИКС в ЮАР

— Какие у вас впечатления от этих соревнований?

— Здесь собрались сильные экипажи, есть неплохие команды. Прежде всего, конечно, братья белорусы выделяются, как мы их уже называем. Много достойных соперников, определенно хороший уровень. Спортсмены из Узбекистана также очень сильные, чемпионы мира все-таки. Результаты Индии радуют, интересные ребята. В финале на 1000 в одиночке парень был из Индии, финал — это уже много значит. Рад за него и за наших рад, за всех рад, но за индийца прям побольше всего, если честно.

— Как вам казанский гребной центр?

— Хороший, здесь красиво. Небольшой минус — это ветер. Боковые ветра гребцам-канонистам усложняют движение. Но мы с погодой ничего не сделаем. Так что условия супер, все хорошо. Спасибо большое Казани за гостеприимство, пусть больше проводят таких мероприятий. Казань становится настоящим городом спорта, так много всего здесь проходит. Рад самому факту, что поводятся эти соревнования.

— Впервые здесь выступаете?

— Я был здесь на Кубке президента и на универсиаде. 10 лет назад, даже больше, когда центр гребли в Казани только открывался.

Фото bricskazan2024.games

— Секундами своими довольны?

— Здесь считать секунды не совсем корректно, ветер. Все-таки надо сравнивать, когда штиль. У нас новый молодой экипаж, мы его создали только что на сборе. Не так много вместе работали, но показали достойный результат. Перспектива есть, осталось только трудиться.

— Как это вообще возможно — вы только встали в двойку, а уже вовсю выигрываете? Это вы так хороши либо остальные ребята не особо в порядке?

— Бывает, когда ребята сразу чувствуют и лодку, и друг друга с самого начала. Вот и получается хороший экипаж, быстрый, слаженный. Подготовка у нас была отличная, мы плотно в Африке готовились.

— Где конкретно в Африке?

— В ЮАР. Спасибо Евгению Викторовичу Архипову (президенту национальной федерации. — Прим. «СЭ»), что помог нам туда съездить, открыть новое место. Лично от меня, от молодых ребят. Спасибо за условия, которые у нас создаются в сборной.

Чехия не&nbsp;допустила российских гребцов до&nbsp;отбора на&nbsp;Олимпиаду в&nbsp;Париже. Обыкновенный идиотизм. Российских гребцов лишают права на Олимпиаду

Приглашали ребят из Бразилии и Китая, но все боятся, кому-то запрещают

— Как ощущается конкуренция на Играх БРИКС в гребле? В ряде видов спорта спортсмены говорят, что ее не хватает...

— Конкуренция, конечно, есть. Есть здесь и чемпионы мира, те же ребята из Узбекистана. Есть казахи сильные, другие спортсмены достойные. Да, это, конечно, не топовый уровень, не чемпионат мира, но это первые такие старты. Такой толчок для развития в этом направлении. Я думаю, что уже на следующий год, хорошо, через два-три года Игры БРИКС выйдут на мировой уровень.

— В следующем году спортивные Игры БРИКС проведет не Россия, а по очереди Бразилия. Будет ли у нее интерес с размахом проводить соревнования?

— Со временем все заинтересуются. Мы сейчас покажем такой уровень, масштаб. И другие страны тоже захотят себя показать.

— А вы, получается, пионеры этого направления?

— Да, первопроходцы, как Юрий Гагарин. Для начала все классно. Я читал интервью, где ребята из других видов спорта сравнивают Игры БРИКС с чемпионатами мира, Олимпийскими играми... Но послушайте, это же глупо сравнивать. Все только начинается. Вот год-два дайте нам, и будет все совсем здорово.

Фото bricskazan2024.games

— Гребля — один из тех видов спорта, в котором Россия сейчас представлена на международной арене. У вас есть возможность сравнивать с зарубежными стартами. Игры БРИКС из этого ряда выбиваются?

— В перспективе Игры БРИКС могут выйти на мировой уровень. Это пока новое начинание, еще не приехали Китай, Бразилия. Хотя бы добавятся эти страны, и будет интереснее. Это лидеры мировой гребли.

— Возможно, вы сами общаетесь с ребятами из этих стран, не пробовали лично пригласить в Казань?

— Общаемся, писали, приглашали. Вы же видите, какая сейчас ситуация... Все боятся, кому-то, как я понимаю, запрещают, грозят отстранением от Олимпиады. Пройдет Париж-2024, и следующие Игры БРИКС уже будут очень представительными, приедет много сильных спортсменов мирового класса.

— Те, кто отобрался на Олимпиаду, сейчас наверняка не хотят растрачивать силы?

— Разумеется. Игры БРИКС — это что-то новое. Люди не понимают, боятся. А мы показываем, что ничего здесь страшного нет. Это очень интересно, круто. Ничем не отличается по уровню проведения, статусу от чемпионата Европы, например. Так что в перспективе будем только набирать обороты.

Иван Штыль. Российского гребца отстранили от олимпийского отбора за «политические лайки». Срочно нашли сменщиков — и они взяли квоту!

С моим лайком просто искали повод — да и бог им судья

— Что скажете о ситуации с собственным отбором на Олимпиаду?

— Я уже как-то успокоился, и готовлюсь дальше. Готовился вот к Играм БРИКС. Как показали соревнования — подготовился успешно.

— С какими эмоциями следили за нашей двойкой, которая вас заменила и отобралась в последний момент на Игры в Париж?

— Все что не делается — все делается к лучшему. И хорошо, что у нас есть два-три экипажа в сборной, которые могут в любую секунду заменить друг друга и показать наилучший результат на мировом и европейском уровне.

— Иван Штыль в 37 лет вернулся в спорт и так драматично отобрался в Париж. Будете персонально за него переживать?

— Я переживаю в целом за нашу команду, за всех ребят. Пускай борются, пусть приносят медали. Это ведь для страны.

— Критикам вы так и говорите — россияне едут в Париж за медалями для страны?

— Я считаю, что это личное дело, ехать или нет. Понимаете, кто-то вообще 20 лет шел к тому, чтобы поехать на Олимпиаду. Так что почему бы и нет.

Кира Ювченко. «Что значит «нормальные соперники»? Уважать надо всех!» Лидер сборной России была в Токио — и отвечает критикам Игр БРИКС

— То есть, по вашему мнению, каждый сам должен решать, как поступать в текущей ситуации?

— Конечно, у каждого своя жизнь, свой путь, своя карьера. Каждый сам его выбирает и идет к нему до последнего.

— Практика исключения спортсмена из заявки исключительно за «неправильные» лайки — это нормально?

— Если мое мнение спрашиваете, то я, разумеется, не согласен с этим решением. Все-таки есть свобода мнений какая-то, суверенитет страны. Это уже явно перебор.

— По статистике 70% людей ставят лайки в соцсетях машинально, не обращая внимания на контент.

— Да понятно, что просто искали повод. Вот им повезло, нашли... Захотят, найдут. Бог им судья.

Олимпиада
Сборная России по гребле
3
0
Читайте также
Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду-2024 на дистанции 200 м брассом
В Италии вооруженные бандиты ограбили дом Роберто Баджо
В МИДе сообщили о переговорах РФ о безвизовом режиме с девятью странами
Кому достался самый сложный календарь будущего сезона РПЛ
Личного телохранителя Зеленского обвинили в захвате власти
При атаке дронов ВСУ на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС РФ
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Российская компания засудила команду «Формулы-1». Разрыв контракта обошелся в миллионы
Ефимова не выполнила олимпийский норматив на 200 м брассом
IBSF не рассматривала возвращение российских бобслеистов и скелетонистов на международные турниры
Олимпийский чемпион Захаров: «МОК ставит условия, которые мы как спортивная держава выполнить не можем»
«Мы создадим свое и будем дружить. Идите лесом со своей политикой». Олимпийский чемпион — об Играх БРИКС
Власов отказался от Олимпиады. Потеря России по собственной инициативе в велоспорте
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Пять миллионов за нейтральное золото? Неожиданные планы Санкт-Петербурга на Олимпиаду-2024
Ефимова не выполнила олимпийский норматив на 200 м брассом
Ефимова ловит последний олимпийский шанс на Багамах. Что ей нужно, чтобы попасть на Игры?
Ефимова выступит на чемпионате Багамских Островов, чтобы отобраться на Олимпиаду
Дасаев: «Проблем с вратарями в «Спартаке» нет, Максименко будет первым номером»
Власов отказался от Олимпиады. Потеря России по собственной инициативе в велоспорте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Мы создадим свое и будем дружить. Идите лесом со своей политикой». Олимпийский чемпион — об Играх БРИКС