На Играх БРИКС за Россию выступит дочь уроженца Руанды. Она сталкивалась с расизмом, но это ее закалило

У шпажистки Милен Бавуге Хабимана была возможность сменить спортивное гражданство, но она считает себя русской и сохраняет верность родине.

До старта Игр стран БРИКС в Казани остается все меньше времени, и постепенно мы узнаем заявки в разных видах спорта. В том числе особый интерес, разумеется, вызывает делегация хозяев — кто именно будет представлять Россию на, судя по всему, крупнейшем в стране спортивном событии года. И вот на днях стал известен состав сборной страны по фехтованию. В женской шпаге отбор прошла Милен Бавуге Хабимана. Необычная фамилия и яркая внешность у девушки неспроста — у нее африканские корни. Однако происхождение далеко не единственный любопытный факт из ее биографии.

Африканский студент поехал учиться на ветеринара в Москву и нашел свою судьбу

Сборная России по фехтованию собрала немало колоритных спортсменок и спортсменов. И все же среди прочих Милен Бавуге Хабимана отличается сразу. Как на лицо, так и просто по паспорту — встретить в нашей стране человека с таким именем и фамилией, причем двухчастной, — случай явно неординарный. Дело в том, что отец Милен Адольф родом из Руанды. В молодости он поехал учиться на ветеринара в Москву по программе обмена студентов, где и встретил будущую маму шпажистки — московскую студентку. «Отец думал, что найдет в СССР работу, а в итоге встретил свою судьбу. Случайно, на дискотеке. Соцсетей и Tinder тогда ведь не было, знакомились только так», — рассказывала несколько лет назад Хабимана в интервью «БИЗНЕС Online».

Фото из соцсетей Милен Бавуге Хабиманы

Мама поначалу не рассматривала африканского ухажера как будущего супруга, считая, что выходцы с черного континента милые, веселые, однако ненадежные — жизнь с ними не построить. Только вот любовь порой не спрашивает разум и риск оправдался — в такой необычной семье родилась прекрасная дочь. Естественно, она сталкивалась с расизмом и шутками насчет своего отца. Но девушку это только закаляло. К тому же в Москве, по признанию Милен, с принятием «инаковости» проще, чем в среднерусской России. «Я жила в таком районе, где и русских-то почти не было. Одни таджики, узбеки да кавказцы. А я по-русски говорю отлично, для меня это родной язык. Поэтому я была самой что ни на есть коренной москвичкой», — шутила спортсменка. Вопросы стали возникать, когда Милен сменила круг общения, однако постоять за себя она могла всегда.

Католичка в православной семье фанатеет от Леброна Джеймса

Именно бойцовский характер и привел Милен Бавуге в фехтование. Хотя родители пробовали отдать дочь в разные секции — в раннем детстве были и гимнастика, и танцы, гиперактивного ребенка нужно было хоть чем-то занять. Про фехтование узнали по телевизору, увидели рекламу набора в секцию и соревнований. Маленькая Милен сразу же влюбилась в этот вид спорта и до сих пор сохраняет к нему теплые чувства. Большой звездой Хабимана пока стать не удалось, да и в целом женская шпага не самая сильная команда сборной России в сравнении, например, с рапиристками и тем более саблистками. Но на ее счету победа на юниорском чемпионате Европы, медали с этапов взрослого «Гран-при», а также пьедестал на Кубке России и чемпионате страны. В текущем рейтинге по женской шпаге Хабимана шестая.

Фото из соцсетей Милен Бавуге Хабиманы

Интересно, что возглавляют рейтинг девушки из того же поколения, что и Милен, — Айзанат Муртазаева и Яна Бекмурзова. Шесть лет назад они вместе были в составе юниорской сборной на первенстве Европы в Сочи, и тренеры тогда выделяли этих девушек, предрекая им большое будущее. И, видимо, не прогадали. Теперь вчерашние юниорки будут представлять страну на Играх БРИКС, где ожидается большая делегация из Африки. Впрочем, сама Милен считает себя русской. Все-таки она прожила всю жизнь в Москве, родной язык для нее — русский. Однако в столице она часто посещает руандийский дом культуры, изучает обычаи и традиции далекой родины отца. В посольстве Руанды отца Милен уважают и любят, как и его дочь. То ли в шутку, то ли всерьез девушке даже предлагали выступать за Руанду на Олимпиаде, однако Бавуге Хабимана наотрез отказывается менять спортивное гражданство.

Спортивный кумир Милен, к слову, — баскетболист Леброн Джеймс. Она шутит, что белые не умеют играть в баскетбол, хотя тренировки по баскетболу — рядовая история для фехтования. Почти в каждой фехтовальной секции есть по кольцу — баскетбол развивает координацию и реакцию — едва ли не самые важные качества для фехтования. Еще одна важная история из жизни шпажистки — католицизм. Руанда крайне религиозная страна, и для отца Бавуге воскресная служба всегда была обязательной процедурой. Дочка переняла от него эту традицию, притом что мама, бабушка и дедушка у нее — православные и костелу предпочтут православную церковь. Впрочем, семья у Милен космополитичная и готова праздновать Рождество и по григорианскому календарю, и по юлианскому. «Бог один и един для всех. Вообще не вижу тут проблемы», — объясняла она свою позицию.