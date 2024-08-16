Игры БРИКС оказались сильнее Олимпиады в некоторых видах спорта. Вот доказательства!

Занимаемся неблагодарным делом — сравниваем результаты двух Игр — в Париже и Казани. Исследование «СЭ».

Олимпиада в Париже завершена, остыли страсти вокруг результатов, церемонии открытия, остыл наверняка уже и шар, в котором горел олимпийский огонь. Однако почему бы нам не разжечь новый спор? Ведь у нас есть свои Игры БРИКС, которые прошли за полтора месяца до парижских Игр, на них тоже приехали немало стран и показывались результаты, зачастую весьма достойные. А президент Федерации плавания России Владимир Сальников и вовсе предложил некоторых чемпионов России именовать «победителями олимпийских чемпионов» — если они проплыли быстрее. Не верите, что результаты достойные? Сейчас все докажем на цифрах.

Да, мы решили сравнить Игры БРИКС и Олимпиаду

Если серьезно, то данная статья не призвана показать, что МОК обязан закрыть свои Игры и опубликовать свежее интервью де Кубертена (как уже делалось в текущем году), в котором тот объявит о переходе в БРИКС. Но после инициативы Сальникова возникло предложение и к другим федерациям: стоит открыть результаты и посчитать, не найдется ли у нас еще несколько потенциальных победителей олимпийских призеров и чемпионов? «СЭ» решил помочь и все сделал.

Единственное, что найти все результаты Игр БРИКС оказалось не так и просто. Официальный сайт спустя полтора месяца после церемонии закрытия часами отказывается открывать вкладку «результаты». Пришлось собирать по крупицам с сайтов федераций.

Где можно хотя бы теоретически сравнить результаты? Точно не в командных или игровых видах, где есть матчи один на один. При всем уважении к Софьей Великой и Ольге Никитиной теоретически сравнить их результаты с Ольгой Харлан через противостояния с узбечками на Играх БРИКС затруднительно. Поэтому виды спорта вроде тенниса, борьбы, фехтования сразу выбывают.

Нам нужны циклические или похожие виды, в которых есть регламентированные дистанции, на которых соревнуются по всему миру. Если уж люди согласились признать концепцию мирового рекорда — хотя в каждом бассейне и на каждом стадионе свои вода/ветер/покрытие, то в наших подсчетах точно нет ничего зазорного.

Отбираем легкую атлетику, академическую греблю, греблю на байдарках и каноэ и плавание. Еще один допустимый для сравнений вид спорта — тяжелая атлетика, спортсмен соревнуется только со штангой, весовые категории одни и те же. Но мы позволим себе прибегнуть к еще одному допущению и взять еще одну группу видов спорта — где дисциплины одинаковые, но есть судейская оценка. Это спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки в воду и синхронное плавание.

Конечно, сравнивать выступления с судейскими бригадами на Играх БРИКС и Олимпиаде — страшная натяжка. Но ради любимых Игр БРИКС — можно. Предлагаем относиться к данному сравнению с известной долей иронии. Хотя справедливости ради в этих видах спорта есть базовая часть оценки, то есть сложность, и есть объективное понимание, что, к примеру, российские синхронистки действительно сильнее олимпийских чемпионок китаянок. Да, может быть, не на 60 баллов, а на 20 — но сильнее. Сколько вычитать — это как вашей душе заблагорассудится. Вот у прыгунов в воду я бы точно вычел много — не верится, что они во всем мире проигрывают только китайцам.

Фото Reuters

Что у нас получилось?

Плавание и гребля

Вотчина Владимира Валерьевича Сальникова не показала ни одного результата, сравнимого с Олимпиадой. Но оно и понятно — в плавании у наших выступали юниоры. На 50 метрах наши в среднем проигрывали уже секунду, то есть даже в финал автор юниорского мирового рекорда спинист Мирон Лифинцев бы не прошел. Белорусы Шиманович и Шкурдай, которые каким-то чудом умудрились выступить и на Играх БРИКС, и на Олимпиаде, тоже остались бы без финалов — хотя вроде как в Париже медленная вода.

Еще несколько видов спорта, которые стоит пропустить, — тяжелая атлетика и академическая гребля. Есть ощущение, что федерации решили не ехать на Олимпиаду не только из-за критериев МОК. Просто результаты там астрономически далеки от медалей. Лучшим из наших был бы тяжелоатлет Купцов — и то лишь пятым. Возможно, глядя на соперников, наши не выкладывались на полную, но тогда и звание «победителя чемпиона» не получить.

Зато довольно неожиданно у Игр БРИКС есть золото в четверках байдарочников. Возможно потому, что белорусы привезли оптимальные сочетания, которые все равно бы не допустили в Париж. Если на всех других дистанциях наши и белорусы стабильно проигрывали по секунде и больше, то здесь одну дистанцию Белоруссия «взяла» у немцев, другую — у новозеландок. Даже у наших мужчин — бронза. Всех поздравляем, призовой миллион в студию.

Легкая атлетика

В беге все грустно. Как пример — результат чемпиона Игр БРИКС Данилы Тена на стометровке 10,25. С таким результатом можно было бы пробиться из квалификации только в 1/4 финала, но не дальше. У Владимира Никитина относительно достойный результат на 5000 метрах, он стал бы 12-м в нескольких секундах от медали, белоруска Эльвира Граборенко могла бы финишировать седьмой в финале 100 метров с барьерами, но в остальном в беге мы не конкуренты. А вот в технических видах стабильно 6-7-е места занимаем. Шестовичка Полина Кнороз могла бы бороться за медаль — в Казани она просто перестала прыгать после 4,80, а прыгунья в высоту Мария Качанова даже повторила результат бронзовой призерки Олимпиады 1,95, правда, затратила на него больше попыток.

Фото Global Look Press

Гимнастика

Самое интересное. Состав судей на Играх БРИКС, возможно, был лояльнее, но иногда встречаются поистине удивительные результаты. У России относительно Олимпиады аж два золота, у Белоруссии бронза, но ни Нагорного, ни Маринова, ни Далалояна, ни Мельниковой в списке нет. Как раз новое поколение.

Личное многоборье, мужчины. Синносуке Ока, 86,832 — Даниел Маринов, 84,700 (6-е).

Личное многоборье, женщины. Симона Байлз, 59,131 — Лейла Васильева, 56,450 (4-е).

Опорный прыжок, мужчины. Карлос Юло, 15,116 — Никита Нагорный, 14,699 (7-е).

Опорный прыжок, женщины. Симона Байлз, 15,300 — Анна Калмыкова, 13,500 (7-е).

Вольные упражнения, мужчины. Карлос Юло, 15,000 — Егор Шарамков, 14,933 (3-е).

Вольные упражнения, женщины . Ребекка Андраде, 14,166 — Анна Калмыкова, 14,266 (1-е).

Конь, мужчины. Рис Маккленаган, 15,533 — Владислав Поляшов, 14,566 (7-е).

Кольца, мужчины. Лю Ян, 15,300 — Юнус Гюндоглу, 13,766 (13-е).

Параллельные брусья, мужчины. Цоу Цзиньян, 16,200 — Даниел Маринов, 15,033 (6-е).

Перекладина, мужчины. Синосуке Ока, 14,533 — Сергей Найдин, 14,666 (1-е).

Разновысокие брусья, женщины. Кайлия Немур, 15,700 — Ангелина Мельникова, 14,766 (4-е).

Бревно, женщины. Аличе Д'Амато, 14,366 — Мария Агафонова, 13,833 (5-е).

В «художке» россиянки бы заняли сразу две ступеньки пьедестала: Лала Крамаренко (143,75) обыграла бы Дарью Варфоломеев из Германии (142,85), а Мария Борисова из «Небесной грации» стала бы третьей (142,6). А вот в групповом многоборье наши с таким результатом, наверное, проиграли бы китаянкам под руководством тренера Анастасии Близнюк и взяли бы бронзу.

Фото Reuters

Водные виды

В синхронном плавании преимущество наших над китаянками не вызывает сомнений, а вот в прыжках в воду сложилась необычная ситуация. Дело в том, что россияне взяли бы медали в семи видах из восьми, хотя сами прыгуны. Когда я говорил с ними на Играх, предполагали, что их результат скорее «близок к топ-3 в мире». А один раз наши бы китайцев даже обыграли, причем это сделал бы неподражаемый Евгений Кузнецов! В общем, подозрения остаются. Но раз мы начали играть в эту игру, то играем до конца.

Трамплин 3 м, мужчины. Се Сии, 543,60 — Никита Шлейхер, 529,80 (3-е).

Вышка 10 м, мужчины. Цао Юань, 547,50 — Александр Бондарь, 533,75 (2-е), Никита Шлейхер, 518,50 (3-е).

Синхронный трамплин 3 м, мужчины. Ван/Лун, 446,10 — Шлейхер/Кузнецов, 446,34 (1-е).

Синхронная вышка 10 м, мужчины. Ян/Лянь, 490,35 — Бондарь/Терновой, 465,18 (2-е).

Трамплин 3 м, женщины. Чэнь Йивэнь, 376,00 — Елизавета Кузина, 333,75 (3-е).

Синхронный трамплин 3 м, женщины. Чан/Чэнь, 337,68 — Клюева/Трифонова, 305,40 (3-е).

Синхронная вышка 10 м, женщины. Чэнь/Цуань, 359,10 — Конаныхина/Тимошинина, 321,54 (2-е).