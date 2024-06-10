Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

Ответы на главные вопросы о предстоящих соревнованиях.

Даты и место проведения Спортивных игр стран БРИКС 2024

Международное мультиспортивное соревнование пройдет с 11 по 24 июня в Казани. Турнир пройдет в преддверии октябрьского саммита БРИКС, который также состоится в столице Республики Татарстан.

В межправительственную организацию изначально вошли Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Первые буквы в англоязычных названиях этих стран и составили аббревиатуру BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa. С 2024-го в сообщество вошли Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты, после чего объединение начало называться БРИКС+.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Виды спорта Игр БРИКС 2024

Всего на соревнованиях будет представлено 27 видов спорта. Это всего на два вида меньше, чем в программе Олимпийских игр 2024 года. Большая часть представленных дисциплин является олимпийскими.

Акробатический рок-н-ролл

Бадминтон

Бокс

Борьба на поясах

Брейкинг

Гребля на байдарках и каноэ

Гребной спорт

Дзюдо

Карате

Конный спорт

Корэш

Легкая атлетика

Настольный теннис

Плавание

Прыжки в воду

Самбо

Синхронное плавание

Спортивная борьба

Спортивная гимнастика

Теннис

Тяжелая атлетика

Ушу

Фехтование

Баскетбольное двоеборье

Футбольное двоеборье

Шахматы

Художественная гимнастика

Арены Игр БРИКС 2024

Столица Республики Татарстан неоднократно организовывала международные соревнования и становилась центром масштабных событий в мире спорта.

Для проведения Игр БРИКС будет задействовано 17 действующих объектов Казани, на некоторых из них проводилась реновация специально накануне турнира.

Соревнования по двум дисциплинам пройдут в рамках Игр БРИКС в Москве — это рок-н-ролл и брейкинг.

Центральный стадион

Центр бокса и настольного тенниса

Казанская академия тенниса

Дворец единоборств «Ак Барс»

Дворец водных видов спорта

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк им. Башира Рамеева»

Молодежный экстрим-парк «УРАМ»

Центр гимнастики

Центр по гребным видам спорта

Комплекс пляжных видов спорта

ЛДС «Татнефть Арена»

Центр волейбола

«Баскет-холл»

«Казань Экспо»

КПБ «Буревестник

Центр бадминтона

СК «Тулпар» Фото Global Look Press

Страны и участники Игр БРИКС 2024

К участию в соревнованиях были приглашены более 90 стран. На Играх ожидается более 4500 участников из стран БРИКС+ и приглашенных государств. Примечательно, что Россия будет участвовать под своим флагом. Среди прочих участников:

Россия

Белоруссия

Бразилия

Индия

Китай

ЮАР

ОАЭ

Эфиопия

Египет

Саудовская Аравия

Турция

Мексика

Уругвай

Венесуэла

Бахрейн

Конго

Южная Осетия

Республика Сербская

Талисман Игр БРИКС 2024

Леопард по кличке Бриксик был выбран талисманом соревнований, которые пройдут в Казани с 11 по 24 июня 2024 года. Это было объявлено 11 апреля на форуме «Мы вместе. Спорт» в Москве, где прошел круглый стол, посвященный Играм БРИКС.

«Имя Бриксик символизирует ловкость, силу, скорость и твердость характера. Это те качества, которыми обладают настоящие чемпионы. Бриксик родился в Азии, как и первые Игры БРИКС, а затем рос и развивался вместе с турниром», — говорится на официальном сайте соревнований.

Яна Егорян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

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Фехтование

Марта Мартьянова

Яна Егорян

Прыжки в воду

Евгений Кузнецов

Мария Полякова

Никита Шлейхер

Художественная гимнастика

Лала Крамаренко

Бокс

Сергей Сергеев

Дзюдо

Нияз Ильясов

Спортивная гимнастика

Никита Нагорный

Даниел Маринов

Ангелина Мельникова

Легкая атлетика

Владимир Никитин

Тяжелая атлетика

Зульфат Гараев

Шахматы

Андрей Есипенко

Владислав Артемьев

Екатерина Лагно

Валентина Гунина

Спортивная борьба

Светлана Липатова

Екатерина Кошкина

Рахман Тавмурзаев

Бадминтон

Евгения Косецкая

Сергей Сирант

Синхронное плавание

Светлана Колесниченко

Настольный теннис

Элизабет Абраамян Никита Нагорный. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Актуальный медальный зачет Игр БРИКС 2024

Всего на соревнованиях будет разыграно 387 комплектов медалей. Узнать точное количество комплектов медалей по видам спорта можно на официальном сайте Игр БРИКС.

Церемония открытия и закрытия Игр БРИКС 2024

Церемония открытия пройдет в МВЦ «Казань Экспо» 12 июня. В связи с небольшой вместимостью трибун, посетить ее смогут только участники Игр БРИКС.

Для всех остальных трансляцию церемонии в прямом эфире покажут на телеканале ТНВ и на официальном сайте Игр БРИКС. Закрытие Игр состоится уже в рамках праздника Сабантуй, и его смогут посетить все желающие.

Где смотреть Игры БРИКС 2024

Прямые трансляции соревнований будут доступны на каналах холдинга «Матч».

Призовые россиян на Играх БРИКС 2024

Согласно проекту постановления Минспорта РФ, победителям соревнований планируется выплачивать по 358,4 тысячи рублей, за серебряную медаль спортсмены будут получать по 179,2 тысячи рублей, за бронзовую — по 107,5 тысячи.

Тренерам спортсменов за золотую медаль планируют выплачивать по 171,5 тысячи, за серебряную — по 85,5, за бронзовую — по 51,2.

Что говорили в МОК и ВАДА об Играх БРИКС

В марте МОК опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призвал отказаться от участия в Играх дружбы, которые запланированы на 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ранее директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод сообщил, что МОК просит НОК различных стран «проявлять осторожность в отношении Всемирных игр дружбы».

Глава ВАДА Витольд Банька отмечал, что возможное участие подписантов кодекса ВАДА в Играх дружбы может повлечь за собой последствия. В апреле глава делегации Венесуэлы, заместитель министра спорта и молодежи Венесуэлы Пабло Альфонсо Юстиз Араухо заявил РИА «Новости», что участие венесуэльских атлетов в Играх БРИКС сопряжено с давлением со стороны МОК и ВАДА.

Фото Global Look Press

Какие крупные спортивные события примет Россия в 2024 году

Первый международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта «Игры будущего» прошел с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Соревнования проводились по 21 инновационной дисциплине, основанной на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды, а игроки встретились в пяти направлениях — от «спорта» до «технологий».

Международные Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Соревнования состоятся в 33 летних видах спорта (олимпийских и неолимпийских). Дополнительно в 2 видах спорта пройдут выставочные турниры.

Игры дружбы проводятся в ответ на ограничение возможности участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже. Как стало известно «СЭ», соревнования, которые изначально запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, с высокой долей вероятности будут перенесены на 2025 год.

Подобная инициатива обсуждается с высшим руководством Российской Федерации и в ближайшее время может получить поддержку. При этом потенциальный перенос соревнований не связан с внешнеполитическим давлением МОК и отдельных государств — существуют иные причины, в том числе рекомендация Международной ассоциации дружбы (IFA), которую возглавляет экс генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.