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Игры БРИКС

Сегодня, 19:20

«За фиджитал-двоеборьем будущее». Россиянин Мелешкин оформил хет-трик в «баскетбольном двоеборье»

Россиянин Мелешкин оформил хет-трик в «баскетбольном двоеборье»
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Владислав Мелешкин на Играх БРИКС.
Фото bricskazan2024.games
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Интервью с лидером страны в новом виде спорта.

Игры Будущего подарили нам сразу несколько новых видов спорта. Формат, который сочетает в себе киберспорт и классический «физический» спорт, понравился многим, как зрителям, так и самим спортсменам. Так что неудивительно что он развивается и в отдельности от фиджитал-движения.

Баскетбол в двух измерениях включили в программу Игр БРИКС в Казани, обозначив его как «баскетбольное двоеборье», поскольку именно так называется дисциплина согласно классификации видов спорта в России. Для участия в соревнованиях приехали сборные из восьми стран, а в финале между собой встретились команды России и Белоруссии. Хозяева не без проблем, но победили, а весомый вклад в результат внес Владислав Мелешкин. В интервью «СЭ» Мелешкин поделился впечатлениями от турнира, рассказал о своем видении позиций фиджитал-спорта и настроениях в российском баскетболе 3 на 3, откуда, как правило, и приходят ребята в фиджитал-баскетбол.

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На Играх БРИКС были команды, которые приехали не очень готовыми

— Какие эмоции от турнира? Финал получился достаточно боевой, особенно в диджитал-части.

— Эмоции, разумеется, хорошие, положительные. Все-таки мы победили! Интерактивная часть получилась достаточно плотная, накануне играли с белорусами в группе 9 и там крупно достаточно уступили в приставку, потом пришлось в конце отыгрываться уже на паркете. В финале удалось почти до самого конца равный счет удерживать в диджитал-части и без лишних нервов начинать физическую часть.

Фото bricskazan2024.games

— Как в целом оцените уровень конкуренции, соперников на этом турнире?

— Видно, конечно, что некоторые страны приехали, скажем так, не очень хорошо готовыми к турниру, смотрелись достаточно блекло. Но были и те команды, такие как Бразилия, Белоруссия, Узбекистан, которые показывали хороший баскетбол. Сербская Республика — на самом деле сильная команда, им просто сильно не повезло с жеребьевкой для выхода из группы. В целом конкуренция в данном виде спорта растет, и это очень приятно.

— Вы ранее с командой Liga Pro победили на Играх Будущего. Вторая для вас фиджитал-победа?

— Уже третья на самом деле, был еще и Кубок России по фиджитал-баскетболу. Освоился на Играх будущего, постепенно навык нарабатывал, сейчас уже гораздо увереннее себя чувствую в интерактивной части. Все лучше и лучше навыки.

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— Перед Играми БРИКС специально тренировали матчи на приставке?

— Естественно, а как иначе? У нас же двоеборье, две части, обе имеют важное значение. Интерактивная в какой-то степени может быть даже более значимая. Можно получить на приставке как большое преимущество и облегчить себе задачу, ровно как можно и очень сильно отстать в счете, отыгрываться будет потом очень трудно.

— Уже прониклись фиджитал-движением? Видите у него будущее?

— Разумеется, я об этом говорю практически в каждом интервью. Еще зимой на Играх Будущего мне очень понравился формат, если будут проводиться чемпионаты, развиваться клубная история, будет продвижение, больше турниров — то будет и развитие. Я вижу большие перспективы у этого вида спорта, как за фиджитал-движением в целом, так и за кибер-баскетболом, баскетбольным двоеборьем в частности. К тому же это очень зрелищная история.

Фото bricskazan2024.games

Киберспорт в рамках Олимпиады-2028 — большой плюс для всех

— Как обстоят дела сейчас в российском баскетболе 3 на 3?

— В баскетболе 3 на 3 сейчас практически вся сборная представлена игроками Inanomo. Выступаем в чемпионате страны, мы пятикратные чемпионы России. Турнир этого года сейчас продолжается.

— Какое настроение в связи с санкциями против нашего спорта?

— Какое может быть тут настроение... Грустно это, конечно. Это большая грусть, большой минус, от изоляции мы очень сильно теряем. Поэтому что Игры Будущего, что Игры БРИКС — это для нас отличная возможность, глоток свежего воздуха для всех нас.

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— Спарринг с новыми соперниками?

— Можно сказать и так. Нужны новые вызовы.

— Будете смотреть Олимпиаду в Париже?

— Разумеется, я всегда смотрю баскетбол.

— Кто будет фаворитом в отсутствие российских сборных?

— Фаворитами всегда можно назвать сербов. А так турнир пятидневный, очень сложный, случиться может что угодно. На прошлой Олимпиаде были очень неожиданные такие повороты. Дистанция длинная, так что посмотрим. Заранее я бы прогнозов делать не стал.

— Как думаете, существует вероятность что со временем и на Олимпиаде заменят баскетбол 3 на 3 двоеборьем с интерактивной частью?

— Чтобы заменить — точно нет, не верю в это. Возможно, со временем добавят, почему нет.

— Много разговоров о том, что киберспорт окажется в программе Олимпиады. Как к этому относитесь?

— Не просто разговоры, насколько я понимаю уже официально подтвердили, что будет киберспорт в рамках Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Это большой плюс для всех, поддерживаю такое направление. Надо разбавлять олимпийское движение современными трендами.

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— Многие игроки из баскетбола 3 на 3 задумываются над переходом в классический баскетбол 5 на 5. У вас не было таких мыслей?

— Как сказать, немного странный вопрос, на мой взгляд, некорректный. Игроки постоянно переходят из 3 на 3 в баскетбол 5 на 5. Равно, как и наоборот. Все зависит от того, у кого какие предложения и кому что больше по душе. Где кто как видит свою карьеру.

— У вас таких предложений не было?

— Почему же, были и в этом году.

— Но нет интереса?

— У меня интерес прежде всего к баскетболу 3 на 3. И к баскетбольному двоеборью.

Баскетбол
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