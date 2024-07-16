Агапитов сообщил, что не обладает официальной информацией о переносе Игр дружбы

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что у него нет официальной информацией о переносе Всемирных игр дружбы.

Ранее во вторник Агапитов сообщил, что запланированные на сентябрь Игры дружбы перенесены на 2025 год.

«Официальной информации у меня нет, говоря о переносе, я опирался на открытые источники. Информацию о переносе я не имею право озвучивать», — приводит ТАСС слова Агапитова.

Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ожидалось, что большинство соревнований состоятся на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в столице. Всего в программе значилось более 30 видов спорта.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов не принимать участия в Играх дружбы.