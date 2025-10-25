Пловец Степанов — об Играх дружбы: «Зачем нам их обещали? Предполагаю, чтобы не было бунта»

Многократный чемпион России по плаванию на дистанциях 800 и 1500 метров Александр Степанов в разговоре с «СЭ» прокомментировал неучастие сборной России по плаванию в Олимпийских играх в Париже.

— Одна Олимпиада для российских пловцов уже прошла мимо, хотя, как оказалось, возможность выступить была. Через год мы все пришли к тому, что всеми осуждалось.

— Да, жаль, что так получилось. Но могу сказать, что это только так кажется, что возможность выступить была. На деле ситуация внутри была сложная. На Олимпиаду съездить можно — но тебе же потом в системе российского плавания существовать.

— Плюс параллельно обещали Игры дружбы.

— О да. Обещали такие призовые — 4 миллиона за победу, если правильно помню... При том, что приехали бы пловцы только из нескольких дружественных стран. Конечно, я хотел там заработать. Чувствовал, что все это иллюзия, но хотелось надеяться. В итоге наступил момент Х, когда нам сказали, что ничего не будет. Вернее, сначала сказали, что Игры перенесут на 2025-й, Олимпиада же, а мы хотим большее представительство. Зачем это обещали? Предполагаю, чтобы не было никакого бунта. Умно. А мы в итоге и без Олимпиады, и без Игр дружбы. Будем готовиться к Лос-Анджелесу.