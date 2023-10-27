Сорокин — о том, являются ли Игры дружбы аналогом Олимпиады: «Мы не пытаемся противопоставить себя чему-то»

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, являются ли соревнования аналогом Олимпийских игр.

«Мы не пытаемся противопоставить себя чему-то. Мы спортивный турнир. Имеющий задачу отойти от политизации в спорте. Мы не пытаемся себя противопоставить панамериканским играм, Олимпийским играм, играм на болоте, футболу на песке. Задача другая. Это игры дружбы. Это не игры недружбы против кого-то», — сказал Сорокин «СЭ».

Первые в истории Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Турнир создан с целью обеспечения свободного доступа российских спортсменов к международной спортивной деятельности.