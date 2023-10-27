Сорокин — об участниках Игр дружбы: «Мы будем избегать ситуации, когда подавляющее большинство спортсменов из одной страны»

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин рассказал «СЭ» о том, сколько стран планируют принять участие в соревнованиях.

«Число участвующих стран зависит от спортивного элемента. 100 стран — это наш внутренний ориентир. Мы считаем, что можем вполне его достичь. Приглашаются не страны, приглашаются спортсмены. А они уже влияют на количество стран. Мы будем избегать ситуации, когда подавляющее большинство спортсменов из одной страны. Хотим обеспечить большую палитру стран. Будет ли кто-то из Европы? Надеемся. Есть ли ориентир, кто может поучаствовать? Пока нет никаких ориентиров», — сказал Сорокин «СЭ».

Первые в истории Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Турнир создан с целью обеспечения свободного доступа российских спортсменов к международной спортивной деятельности.