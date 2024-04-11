Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Игры дружбы

Сегодня, 08:40

Бах заявил, что страны-участницы Игр дружбы поддерживают нарушения целостности Украины

Алина Савинова
Глава МОК Томас Бах.
Фото AFP
Telegram Дзен

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) отметил, что страны своим участием в Играх дружбы встают на сторону России в конфликте и поддерживают нарушения территориальной целостности Украины.

Ранее МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, назвав организацию турнира «циничной попыткой политизировать спорт и использовать спортсменов в целях политической пропаганды».

Томас Бах выступает против проведения Всемирных игр дружбы. «Циничная попытка политизировать спорт». МОК объявил бойкот российским Играм дружбы

«Было бы важно, чтобы африканские государства знали, что по причинам, указанным вице-председателем (Еврокомиссии Маргаритисом) Схинасом, участием в Играх дружбы эти страны и эти правительства принимают сторону в российско-украинской войне. И они встают на сторону России. В «Играх дружбы» они проявляют поддержку войны России на Украине и нарушения территориальной целостности Украины», — приводит РИА Новости слова Баха.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) также выразило обеспокоенность по поводу проведения в России Всемирных игр дружбы. В организации заявили, что мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, поэтому здоровье и справедливость для спортсменов могут быть поставлены под угрозу.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. В программу соревнований войдут 27 видов спорта. За победу спортсмены получат по 40 тысяч долларов, за второе место — 30 тысяч, а за третье — 20 тысяч.

Всемирные игры дружбы 2024: даты и место проведения соревнований

Источник: РИА Новости
Томас Бах
МОК
6
Читайте также
«Интер Майами» Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ
В следующем сезоне в КХЛ вернут лимит в пять легионеров
В Хабаровске возбудили дело из-за валютных операций на более чем 51 млн рублей
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
На Чукотке нашли тело провалившейся под лед девочки
Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Когда болеть за россиян в олимпийском отборе? Календарь соревнований
Мизулина — о «команде иноагентов»: «Не стала бы строго судить ребят»
Мизулина — о критериях допуска на Олимпиаду: «Это попытка уничтожить наш спорт. Игры просто девальвируют свой статус»
Зайцева о биатлонистах: «Если россиян допустят до Олимпиады, то перспективы самые хорошие»
В ВАДА ожидают, что на Олимпиаде в Париже выступят более 40 россиян
«Не шучу — российские старты ничем не хуже международных». Лыжница Суркова — об отстранении россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава МОК согласился на предложение пранкеров помолиться для срыва Игр дружбы