Дегтярев не стал говорить об Играх дружбы в Москве, перечисляя будущие международные старты в России

Министр спорта России Михаил Дегтярев на фоне слухов о переносе Игр дружбы не перечислил эти соревнования в списке будущих планируемых в России международных стартов.

По информации «СЭ», Игры дружбы, которые должны пройти в сентябре 2024 года, могут быть перенесены на 2025 год.

«Будем развивать межгосударственные форматы и предлагать всем странам. Мы состоим в разных организациях, в ШОС, в БРИКС, в СНГ и других. Будем развивать эти форматы. Запланированы юношеские российско-китайские Игры в январе 2025 года. Также подбираем регион для летних российско-китайских Игр. Предварительно, они пройдут на Дальнем Востоке. Так что международная повестка будет только нарастать», — сказал Дегтярев на церемонии открытия Игр стран БРИКС в Казани.

Игры стран БРИКС проходят в Казани с 11 по 24 июня.