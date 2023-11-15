Губерниев — о призыве МОК бойкотировать Всемирные игры дружбы в России: «Чувствуют конкуренцию»

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал призыв Международного олимпийского комитета (МОК) о бойкоте национальными олимпийскими комитетами Всемирных игр дружбы в России.

«Это говорит о том, что мы все делаем правильно. Они чувствуют конкуренцию, заволновались, и это говорит о том, что мы на правильном пути. Если МОК закрывает нам двери, значит, мы будем просто открывать их в другом месте. Лишний раз доказывает, что мы на правильном пути, мы будем проводить соревнования, будем приглашать гостей, выступать. И, безусловно, не отгораживаться от международного олимпийского движения, а, наоборот, говорить, что мы неотъемлемая часть, мы проводим соревнования, мы сильнейшая спортивная страна. Развиваем спорт и показываем всему миру свою открытость. Все мы делаем правильно», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

13 ноября президент МОК Томас Бах заявил, что правительства стран мира, решившие проводить «политические» международные турниры, отбирают это право у международных спортивных федераций и захватывают международный спорт.