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Игры дружбы

2 апреля, 11:45

В Госдуме считают, что Бах должен уйти с должности президента МОК: «Он глубоко разочаровал»

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывания главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже.

«Меня разочаровывают заявления Баха. После такого провала, который произошел после общения с нашими пранкерами, Бах должен подать в отставку, написать заявление об уходе, как настоящий джентльмен. Он заявил, что надо наказывать участников Игр Дружбы. Хотя в силу своих обязанностей он должен развивать спорт, а не запугивать спортсменов. Разве это уровень президента МОК? Меня он глубоко разочаровал», — сказал Свищев «СЭ».

27 марта глава ВАДА Витольд Банька в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что Африка могла бы убедить страны не ехать на Игры дружбы.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин в марте 2024 года рассказал, что примерно 30 стран подтвердили свое участие в Играх дружбы.

Олимпиада
Дмитрий Свищев
Томас Бах
МОК
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