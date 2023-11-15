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Игры дружбы

Сегодня, 10:58

Васильев — о рекомендации МОК бойкотировать Игры дружбы: «Они это делают от слабости»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на рекомендацию МОК национальным олимпийским комитетам бойкотировать Всемирные игры дружбы в России.

«Они это делают от слабости. В МОК понимают, что управление уходит и они ничего не могут с этим поделать. Уже откровенно призывают национальные комитеты каким-то образом бойкотировать наши игры. Если Игры дружбы состоятся, постепенно вся инициатива перейдет к новому формату. А формат Олимпиады начнет утрачивать свои лидирующие позиции. Поэтому МОК сейчас в панике. Они понимают, что им уже не справиться с этой ситуацией. Но все равно пытаются что-то сделать», — сказал Васильев «СЭ».

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

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Олимпиада
Дмитрий Васильев (биатлон)
МОК
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