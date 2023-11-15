Васильев — о рекомендации МОК бойкотировать Игры дружбы: «Они это делают от слабости»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на рекомендацию МОК национальным олимпийским комитетам бойкотировать Всемирные игры дружбы в России.

«Они это делают от слабости. В МОК понимают, что управление уходит и они ничего не могут с этим поделать. Уже откровенно призывают национальные комитеты каким-то образом бойкотировать наши игры. Если Игры дружбы состоятся, постепенно вся инициатива перейдет к новому формату. А формат Олимпиады начнет утрачивать свои лидирующие позиции. Поэтому МОК сейчас в панике. Они понимают, что им уже не справиться с этой ситуацией. Но все равно пытаются что-то сделать», — сказал Васильев «СЭ».

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.