Бегунья Ивонина: «Узнав о переносе Всемирных игр дружб, испытала облегчение»

Чемпионка России в стипль-чезе Екатерина Ивонина заявила, что испытала моральное облегчение после того, как узнала о переносе на следующий год Всемирных игр дружбы.

«Сезон получился очень длинный, и если бы еще через месяц бежать Игры дружбы пришлось, то я бы не знала, откуда брать дополнительные силы. Поэтому, узнав о переносе турнира, испытала облегчение. Не понимаю, как спортсмены могут держать себя в форме на той же Бриллиантовой лиге после того, как выступили на Олимпиаде. Это какие-то сверхлюди для меня», — приводит слова Ивониной ТАСС.

Всемирные игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 30 июля пресс-служба Игр дружбы сообщила о предложении Международной ассоциации дружбы перенести соревнования на 2025 год. Перенос Игр должен быть согласован правительством РФ.