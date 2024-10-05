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Игры дружбы

Сегодня, 08:14

ЕРАИ направил оргкомитету Игр дружбы более 4 миллиарда рублей

Руслан Минаев
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Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) направил в оргкомитет Всемирных Игр Дружбы 4,42 миллиарда рублей целевых отчислений во втором и третьем кварталах 2024 года.

«За третий квартал направим 2,3 миллиарда рублей», — цитирует «РБ Спорт» директора ЕРАИ Алексея Грачева.

Во втором квартале оргкомитет Игр получил 2,12 миллиарда рублей.

Всемирные игры дружбы должны были пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. 30 июля пресс-служба Игр дружбы сообщила о предложении Международной ассоциации дружбы перенести соревнования на 2025 год.

Источник: РБ Спорт

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