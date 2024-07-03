Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Главная
Игры дружбы

Сегодня, 11:55

Флаг Всемирных игр дружбы установлен на вершине Эльбруса

Алексей Сорокин.
Фото Всемирные Игры дружбы
Telegram Дзен

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин совершил восхождение на Эльбрус, самую высокую горную вершину России и Европы, где установил флаг с логотипом Игр.

Восхождение длилось несколько дней. Группа, в составе которой шел Алексей Сорокин, совершила подъем по северному склону, который считается наиболее сложным для восхождения непрофессиональных альпинистов.

«Друзья, передаю горячий привет с Эльбруса. Это было непростое, но захватывающее восхождение. Рад покорить главную вершину Европы и надеюсь, что Всемирные игры дружбы покорят сердца миллионов поклонников спорта по всей планете», — сказал Сорокин.

Алексей Сорокин (руководитель)
0
Читайте также
Вратарь Турции выдал огненный сейв в компенсированное время
«Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок из-за лишнего веса
В Союзе дачников рассказали, что нужно сделать садоводу до окончания лета
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Более половины опрошенных россиян продают созданные ими изделия
Американский сценарист Роберт Таун умер в возрасте 89 лет
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Мамиашвили: «У нас на глазах идет попытка монополизировать человеческие отношения»