Флаг Всемирных игр дружбы установлен на вершине Эльбруса

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин совершил восхождение на Эльбрус, самую высокую горную вершину России и Европы, где установил флаг с логотипом Игр.

Восхождение длилось несколько дней. Группа, в составе которой шел Алексей Сорокин, совершила подъем по северному склону, который считается наиболее сложным для восхождения непрофессиональных альпинистов.

«Друзья, передаю горячий привет с Эльбруса. Это было непростое, но захватывающее восхождение. Рад покорить главную вершину Европы и надеюсь, что Всемирные игры дружбы покорят сердца миллионов поклонников спорта по всей планете», — сказал Сорокин.