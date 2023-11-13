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Игры дружбы

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Сорокин ответил Баху: «Игры дружбы не ставят задачу стать альтернативой Олимпиаде»

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Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который раскритиковал организацию государствами «политических» турниров.

«Я не буду вступать в полемику с президентом Международного олимпийского комитета. Это его мнение. Он имеет право на него. Мы неоднократно подчеркивали, что Игры дружбы не ставят задачу стать альтернативой Олимпийским играм. Это просто коммерческий турнир, который тоже имеет право на существование, тем более что спортсмены нескольких стран поражены в правах, в той или иной степени. Зря олимпийское сообщество воспринимает это как какую-то угрозу или альтернативу. Мы считаем, что это не совсем так», — сказал Сорокин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В России в 2024 году запланировано проведение Игр дружбы, Игр БРИКС, Игр Будущего и других соревнований.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным турнирам тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.


https://t.me/sportrian/38212

Томас Бах
МОК
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