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Игры дружбы

Сегодня, 12:56

Митрофанов: «Пляжный футбол идеально подходит к программе Игр дружбы»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал на круглом столе Игр дружбы о соревнованиях по пляжному футболу.

«Футбол — самый популярный вид спорта в РФ и мире. Но не стоит забывать, что он еще и самый сложный, особенно что касается календаря. Исходя из этого мы решили выбрать именно пляжный футбол. Он красочный, динамичный, соревнования по нему проходят в прекрасном летнем настроении. Поэтому он идеально подходит к программе Игр дружбы. Также у нас в стране самая длинная пляжная линия для пляжного футбола.

Наша сборная в данном виде спорта одна из самых титулованных: трижды она становилась чемпионом мира, пять раз побеждала в Евролиге и четырежды брала Межконтинентальный кубок. Поэтому ждем от нее яркого выступления. Не забудем и о соперниках, уже точно участие примут команды Омана, Сенегала, Ирака. Также мы ждем подтверждения от оставшихся федераций и надеемся, что все будет в порядке и у них не возникнет никаких проблем с заявлением на турнир», — заявил Митрофанов на форуме «Мы вместе. Спорт».

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программу соревнований войдут 27 видов спорта, а атлеты выступят на 23 спортивных объектах.

РФС
Максим Митрофанов
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