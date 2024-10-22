Глава IFA Вальке объяснил, почему надо перенести Игры дружбы на 2026 год

Руководитель Международной ассоциации дружбы (IFA), бывший генсек ФИФА Жером Вальке в интервью «СЭ» отметил, что Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге, вероятно, пройдет летом 2026 года. Изначально речь шла про сентябрь 2024-го.

— Вы были одним из инициаторов того, чтобы не проводить Всемирные игры дружбы в год Олимпиады-2024. На ваш взгляд, финальное решение оргкомитета о переносе оказалось верным?

— Я не был первым, кто предложил это, но полностью согласен с тем, что проводить Игры дружбы в год проведения Олимпиады и Игры БРИКС было бы неправильно. Поэтому перенос Игр я считаю самым верным решением.

— А уже есть понимание, что Игры дружбы состоятся летом 2025-го?

— Если вы хотите знать мое личное мнение, то я считаю, что Игры дружбы надо организовывать в 2026 году. Объясню почему: до лета 2025 года осталось не так много времени. И с точки зрения логистики, с точки зрения организации это будет очень тяжелый процесс. Мы же должны заранее разослать приглашения спортсменам, согласовать это на всех уровнях. Поэтому мой вам совет — лучше провести Игры в 2026-м. Плюс ситуация [с СВО] в ближайшие месяцы вряд ли изменится.