Глава СПЧ РФ назвал позорными рекомендации МОК не участвовать в Играх дружбы

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев резко отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета. Ранее МОК не рекомендовал спортсменам участвовать в Играх дружбы.

«МОК находится под контролем американцев в первую очередь, — приводит ТАСС слова Фадеева. — Это позорное решение, МОК то ли призвал, то ли приказал спортсменам всего мира не принимать участие в тех соревнованиях, которые организуются в России. Это позорное решение, но мы не можем запретить МОК, нам надо соревнования проводить».

Он напомнил про недавнее голосование в ООН по арабо-израильскому конфликту, когда «огромная часть мира проголосовала против позиции США».

«Сегодня по конфликту в Израиле, завтра по спорту, послезавтра еще по каким-то вопросам. Надо линию свою гнуть и рано или поздно все встанет на свои места, МОК рано или поздно перестанет быть дворняжкой при хозяине. Но для этого требуется воля, сила и права человека», — сказал Фадеев.

Ранее МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы.