Глава ВАДА: «Африка могла бы убедить страны не ехать на Игры дружбы»

Глава ВАДА Витольд Банька в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом рассказал, что представители Африки могли бы отговорить страны от участия в Играх дружбы.

«С политической точки зрения я не уверен, что мы остановим русских и заставим их не проводить эти игры. Это больше, так сказать, политический вопрос. И поэтому мы должны выразить нашу озабоченность. И, конечно, я думаю, что Африка может возглавить оппозицию, и тогда мы можем или вы можете поговорить с другими регионами, а затем подумать, как вместе мы сможем остановить эту инициативу.

Вот почему мы призываем страны не участвовать. И, выражаясь дипломатически, это не заслуживающая доверия инициатива. Но я думаю, что это хорошая идея, нам нужно иметь общую согласованную позицию», — приводит РИА «Новости» слова Баньки, чей разговор опубликовали пранкеры Вован и Лексус.

19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Также в организации заявили, что рассмотрят возможность наложения санкций на тех атлетов, которые выступят на соревнованиях.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.