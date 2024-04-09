Глава ВАДА заявил, что спортсмены на Играх дружбы будут рисковать здоровьем

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька поделился мнением об Играх дружбы.

«Мы обеспокоены тем, что это несанкционированное мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса. В результате этого может быть поставлено под угрозу здоровье спортсменов, честность соревнований, поэтому мы призываем все международные федерации проявить осторожность и не узаконивать это мероприятие», — приводит слова Баньки ТАСС.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Сообщалось, что комитет может наложить санкции на атлетов, которые примут участие на турнире.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин в марте 2024 года рассказал, что примерно 30 стран подтвердили свое участие в Играх дружбы.