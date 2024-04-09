Глава ВАДА заявил, что спортсмены на Играх дружбы будут рисковать здоровьем

Допинг
Сегодня, 18:33
Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька поделился мнением об Играх дружбы.
«Мы обеспокоены тем, что это несанкционированное мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса. В результате этого может быть поставлено под угрозу здоровье спортсменов, честность соревнований, поэтому мы призываем все международные федерации проявить осторожность и не узаконивать это мероприятие», — приводит слова Баньки ТАСС.
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Сообщалось, что комитет может наложить санкции на атлетов, которые примут участие на турнире.
Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин в марте 2024 года рассказал, что примерно 30 стран подтвердили свое участие в Играх дружбы.