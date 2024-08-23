Путилин допустил, что Игры дружбы могут пройти в 2026 году

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Дмитрий Путилин рассказал, что ожидает согласования новых дат соревнований в кратчайшие сроки. Перенос Игр должен быть согласован правительством РФ.

«Готовы проводить в любое время, были готовы проводить и в 2024 году», — цитирует ТАСС гендиректора оргкомитета.

Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 30 июля пресс-служба Игр дружбы сообщила о предложении Международной ассоциации дружбы перенести соревнования на 2025 год.

«Еще раз скажу, в 2025 или 2026 году — для нас главным является не просто проведение международных соревнований с большим количеством стран. Но мы хотим поднять уровень спортсменов, которые будут принимать участие в этих Играх», — заявил Путилин.